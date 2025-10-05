Mai più file spariti: scopri l’offerta esclusiva di Total Drive e risparmia per salvare i tuoi file

Proteggi i tuoi file, foto e documenti con Total Drive, il cloud firmato TotalAV. Sincronizza tutto e approfitta dell'offerta con 80€ di sconto.
Roberta Bonori
5 ott 2025
Hai presente quella sensazione di panico quando non trovi un file importante? La cartella sparita dal desktop, le foto finite chissà dove, o il documento di lavoro che non si apre più? Ecco, con Total Drive puoi finalmente dimenticare quell’ansia. È il cloud firmato TotalAV, pensato per chi vuole ordine, sicurezza e libertà digitale – senza complicazioni tecniche o costi assurdi.

Oggi puoi attivarlo a un prezzo davvero vantaggioso: 80€ di sconto immediato per mettere al sicuro i tuoi ricordi digitali e accedervi in qualunque momento, da qualsiasi dispositivo.

Il tuo spazio digitale personale

Total Drive funziona come un’estensione intelligente della tua memoria: salva tutto, organizza tutto e te lo restituisce esattamente quando ti serve.
Puoi caricare, sincronizzare e condividere documenti, foto, video o progetti in modo intuitivo e immediato. Appena salvi un file sul tuo computer, lo ritrovi subito aggiornato anche sul telefono o sul tablet. Tutto rimane perfettamente sincronizzato, ovunque tu sia.

Vuoi inviare una cartella a un collega o condividere un album di famiglia? Con Total Drive lo fai in un clic. Puoi concedere l’accesso solo a chi vuoi, per il tempo che vuoi, e revocarlo quando preferisci. Niente link permanenti, niente rischi di “dati in giro”: hai sempre il pieno controllo sui tuoi contenuti. Se non sei ancora sicuro, nessun problema. Total Drive ti offre 2 GB di spazio gratuito per testare tutte le funzioni: carica, sincronizza, condividi e scopri quanto è comodo avere un cloud davvero tuo. Se poi decidi di continuare, puoi scegliere tra diversi piani e restare tranquillo grazie a una politica di rimborso trasparente:

  • 30 giorni per chiedere il rimborso se scegli un piano annuale o biennale.

  • 14 giorni per i piani mensili o trimestrali.

(Il rimborso avviene su richiesta e richiede la disattivazione dell’abbonamento – disattivare il rinnovo automatico da solo non basta). Attivalo oggi stesso!

