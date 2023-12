ManyCam, tutti gli strumenti per il live streaming al 20% di sconto

ManyCam è la soluzione completa per trasformare video live professionali, videoconferenze e live streaming in momenti professionali e coinvolgenti. Con la nuova versione, ManyCam offre funzionalità ancora più avanzate e un’esperienza utente migliorata – oltre a uno sconto del 20% sui piani selezionati.

Ecco perché ManyCam è l’alleato per il tuo streaming

Tra le funzionalità principali di ManyCam, segnaliamo:

Possibilità di collegare ManyCam a Zoom, Webex, Microsoft Teams, Google Meet e altre app di videochiamata

a Zoom, Webex, Microsoft Teams, Google Meet e altre app di videochiamata Streaming multipiattaforma : grazie a ManyCam, puoi trasmettere su più piattaforme contemporaneamente

: grazie a ManyCam, puoi trasmettere su più piattaforme contemporaneamente Webcam virtuale intelligente: modifica il tuo sfondo durante le videoconferenze senza necessità di uno schermo verde . Applica sfocature, rimuovi o sostituisci lo sfondo

. Applica sfocature, rimuovi o sostituisci lo sfondo Livelli picture-in-picture personalizzabili: crea layout personalizzati nella tua finestra live con livelli picture-in-picture e molteplici sorgenti video

È il momento giusto per esplorare tutte le funzionalità di ManyCam, grazie allo sconto del 20%. Tre i piani scontati: “Standard” a 49 dollari all’anno (1 dispositivo / 4 sorgenti video / qualità Full HD), “Studio” a 79 dollari anziché 99 (2 dispositivi / 50 sorgenti video / qualità 4K) e “Premium” a 99 dollari invece di 119 (3 dispositivi / 200 sorgenti video / qualità 4K).

ManyCam è la chiave per trasformare le tue conferenze o live streaming in un’esperienza professionale e coinvolgente. Approfitta della promozione e scopri gli sconti fino al 20% sui piani annuali: la promozione ha durata limitata, perciò potrebbe essere l’ultima occasione per accedere a tutte le funzionalità esclusive della piattaforma risparmiando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.