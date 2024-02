Mare Fuori 4: come vedere le nuove puntate in streaming dall'estero

Mare Fuori 4 ha fatto il suo debutto in esclusiva su RaiPlay, la piattaforma online della Rai. In attesa del passaggio in chiaro su Rai 2, la nuova stagione sarà trasmessa in streaming su raiplay.it. Chi però in questo momento si trova all’estero, quando si collega a RaiPlay riceve un messaggio di errore, dovuto al blocco geografico imposto dai provider di rete. Come fare quindi per risolvere?

La soluzione per vedere le nuove puntate di Mare Fuori 4 in streaming dall’estero prevede l’attivazione di una VPN, il servizio che consente di simulare una connessione da un Paese diverso in cui ci si trova in quel momento. Al momento, la migliore VPN è NordVPN, che per velocità e sicurezza non ha eguali nel resto d’Italia.

Come vedere Mare Fuori 4 in streaming dall’estero

La visione in streaming dall’estero del quarto capitolo di Mare Fuori prevede il download dell’app RaiPlay e la sottoscrizione di una VPN.

Noi ti consigliamo di affidarti a NordVPN perché offre una connessione Internet più veloce rispetto alla concorrenza (un valore superiore di quasi il doppio) e per le innumerevoli funzionalità esclusive relative alla sicurezza dei suoi utenti. Una su tutte Threat Protection, che protegge da eventuali malware presenti nei file scaricati in rete, dal tracciamento delle aziende di terze parti e dalla pubblicità invasiva.

Una volta attivata la sottoscrizione, basterà scaricare l’app NordVPN sul dispositivo dove si vuole guardare la serie tv e collegarsi a un server VPN posizionato in Italia per aggirare le restrizioni geografiche dei fornitori di rete.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con 3 mesi extra di servizio in regalo e sconti fino al 63%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.