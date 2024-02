Massimizza i tuoi risparmi: più 4% con Blackcatcard

Cerchi un modo per massimizzare i tuoi risparmi? Blackcatcard si presenta con un’offerta irresistibile che ti permette di guadagnare fino al 4% sul tuo saldo, senza attivare servizi aggiuntivi, senza spese, senza fare nulla. Ecco come funziona.

Con un saldo medio di 300 euro o superiore, il tuo risparmio crescerà al ritmo del 4% annuo. Anche con un saldo inferiore potrai guadagnare: godrai comunque di una ricompensa del 2,2%. Blackcatcard ti premia semplicemente per essere cliente, senza bisogno di procedure complesse o conti deposito aggiuntivi. Già solo per questo motivo dovresti scegliere Blackcatcard: i tuoi soldi lavorano per te.

Gli altri vantaggi di Blackcatcard

Ma i vantaggi di Blackcatcard vanno ben oltre il tasso di ricompensa. Al momento della registrazione, riceverai un IBAN personale senza costi e una carta Mastercard virtuale, ideale per i tuoi acquisti online, a zero spese. E non finisce qui: una carta fisica ti verrà inviata gratuitamente per permetterti di accedere ai tuoi fondi ovunque tu sia, senza commissioni di gestione.

Blackcatcardti consente di fare operazioni anche nel mondo delle criptovalute, offrendoti un hot wallet gratuito per comprare, vendere, depositare o scambiare criptovalute P2P senza le solite commissioni blockchain. E se le criptovalute non sono il tuo interesse principale, potrai comunque beneficiare di 5 pagamenti SEPA gratuiti al mese, un servizio clienti disponibile 24/7 e una piattaforma di online e mobile banking senza costi aggiuntivi. Infine c’è anche un interessante programma cashback. Acquistando su Google Play Store avrai un ritorno del 5%, mentre per gli Acquisti su Amazon avrai il 2%.

Con queste caratteristiche, Blackcatcard è un nuovo modo di intendere un servizio bancario. Hai innovazione e convenienza senza rinunciare ai benefici e ai servizi premium. Per scoprire di più e aprire il tuo conto senza costi, visita il sito ufficiale di Blackcatcard. Non lasciarti sfuggire l’occasione di trasformare il modo in cui gestisci i tuoi soldi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.