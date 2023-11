MasterCard Gold senza alcun costo annuale? Carta YOU di Advanzia

Advanzia Bank ha introdotto sul mercato una carta di credito rivoluzionaria: Carta YOU. Questa MasterCard Gold si distingue per la sua caratteristica peculiare: l’assenza totale di commissioni annuali, di prelievo e di pagamento, offrendo un’esperienza di pagamento conveniente e trasparente.

La filosofia innovativa di Carta YOU si riflette nella scelta di non applicare commissioni annuali, liberando gli utenti da oneri nascosti e costi aggiuntivi, e permettendo loro di godere di risparmi tangibili.

Gli utenti di Carta YOU possono effettuare prelievi senza commissioni da più di un milione di ATM in tutto il mondo. Inoltre non ci sono commissioni sui pagamenti esteri, così potrai effettuare acquisti ovunque vuoi senza preoccupazioni. Un ulteriore vantaggio è l’inclusione di un’assicurazione viaggio gratuita e completa.

Carta YOU, la carta di credito gratuita in ogni occasione

La flessibilità di pagamento è un altro punto di forza di Carta YOU, permettendo pagamenti differiti fino a 7 settimane senza privi di interesse sugli acquisti effettuati. Questa caratteristica consente agli utenti di gestire le loro finanze personali in modo intelligente senza mettere a rischio la libertà di spesa. Un aspetto positivo è che non è necessario cambiare banca, poiché si può continuare a utilizzare il proprio conto corrente.

Advanzia Bank, una realtà all’avanguardia nell’offrire servizi finanziari 100% online, garantisce con Carta YOU tutti i vantaggi e i sistemi di sicurezza propri di una MasterCard Gold. In conclusione, Carta YOU non è solo una carta di credito, ma rappresenta la nuova strada per ridefinire il rapporto con il denaro.

Richiedere Carta YOU è semplice e veloce, bastano solo due minuti per accedere a tanti vantaggi. Approfitta dell’opportunità online e potrai avere la tua nuova carta in pochi giorni direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.