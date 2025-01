MasterChef 14: anticipazioni sesta puntata e come vederla dall'estero

Nuovo appuntamento con MasterChef Italia, il cooking show di Sky Uno giunto alla sesta puntata della quattordicesima edizione. Le prime anticipazioni sulla puntata di oggi, giovedì 16 gennaio, ci confermano che al centro della scena ci saranno due temi importanti quali la biodiversità e il green, con un’attenzione particolare al risparmio energetico e ai sapori della cucina del Perù.

Come vedere MasterChef Italia in streaming dall’estero

La visione in streaming dall'estero della sesta puntata di MasterChef Italia 14 richiede il pass Entertainment di NOW e unaVPN. Dopo aver scelto il servizio desiderato (NordVPN scelta consigliata), occorre collegarsi a un server VPN posizionato in Italia e attendere che la connessione sia attiva. In questo modo si supererà il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti quando si è fuori dall'Italia, simulando agli occhi del proprio provider dei servizi di rete un collegamento dal nostro Paese anche quando si è lontani migliaia di km.

Le anticipazioni sulla puntata di stasera di MasterChef 14

Le anticipazioni sulla sesta puntata di MasterChef 14 ci informano che la gara di stasera inizierà con una Mystery Box in formato green. Per l’occasione, infatti, i concorrenti rimasti in gara avranno a disposizione un minutaggio di elettricità ridotto rispetto a quelli che sono gli standard della trasmissione.

Altri spoiler ci confermano che gli ospiti di questa sera saranno Franco Pepe, pluripremiato pizzaiolo del ristorante Pepe in Grani a Caiazzo (provincia di Caserta), e Pia Leon, quest’ultima premiata come miglior chef donna del mondo nel 2021 dopo aver vinto il prestigioso World’s 50 Best Restaurant.

