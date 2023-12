MasterChef Italia 2023: guarda le nuove puntate in streaming

È ripartito lo show culinario più atteso e amato e anche tu puoi far parte della festa grazie a NOW TV. Con il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese, puoi accedere alle nuove puntate di MasterChef Italia 2023 in onda ogni giovedì alle 21.15. E non solo, perché hai una montagna di intrattenimento con cui passare le tue festività.

MasterChef Italia 2023 e non solo: l’offerta streaming di NOW

Ogni giovedì alle 21.15, preparati a vivere l’arte culinaria in prima fila, mentre i migliori aspiranti cuochi del nostro Paese si sfidano per conquistare il titolo di miglior chef amatoriale. Le nuove puntate ti terranno incollato allo schermo, tra ricette innovative, sfide ardite e una giuria pronta a valutare ogni piatto con estrema precisione.

Ma le sorprese non finiscono qui! Con l’abbonamento al pacchetto entertainment di NOW TV, hai accesso a un mondo di contenuti imperdibili. Dopo la tensione in cucina, rilassati con i film blockbuster più attesi, come il campione d’incassi Mario Bros, disponibile dal 26 dicembre. Inoltre, divertiti con la comicità di Tre di Troppo, a partire dal 25 dicembre, e lasciati trasportare dalla magia di Animali Fantastici – I Segreti di Silente.

NOW TV offre un’esperienza di intrattenimento completa, portando nella tua casa il meglio della televisione e del cinema. E tutto questo a partire da 6,99 euro al mese. Che tu sia un appassionato di cucina o un cinefilo incallito, NOW TV è la risposta ai tuoi desideri di Natale.

