Meme coin Solana al minimo da 2 anni, investitori si spostano su Pepenode

Il volume delle meme coin su Solana è sceso al minimo degli ultimi due anni e questo calo non è un semplice segnale tecnico. $SOL ha già registrato un ribasso del 7 % nell’ultimo periodo, dopo il pesante -31,45 % dei 30 giorni precedenti.

Il grafico mostra chiaramente una perdita di interesse verso la rotazione frenetica tipica delle meme coin prive di una struttura narrativa o di un modello sostenibile, dove i token esplodono e si spengono nell’arco di poche ore. I trader appaiono ormai stanchi di modelli basati su hype temporanei, liquidità instabile e attese verso listing improbabili su CEX che non garantiscono più alcun appeal.

Cresce così il bisogno di una meme coin capace di offrire non solo un picco di dopamina, ma una ragione concreta per continuare a partecipare.

Come PepeNode intercetta la nuova domanda degli investitori

In questo scenario si inserisce PEPENODE ($PEPENODE), progetto ERC-20 su Ethereum che propone una meccanica alternativa per affrontare il prossimo ciclo di meme coin.

Gli utenti non hanno bisogno di GPU o ASIC: possono invece gestire nodi di mining virtuali tramite una dashboard, trasformando un processo tecnico in un’esperienza accessibile e gamificata. Questo approccio si allinea al crescente interesse verso meme coin basate su meccaniche reali come gamification, social farming e ricompense evolutive tramite NFT.

In un mercato dove Solana ha dimostrato quanto velocemente le narrative possano evaporare, progetti come PEPENODE propongono una struttura ripetibile che offre continuità e incentivi.

Inoltre gli utenti possono ottenere ricompense in meme coin come $PEPE e $FARTCOIN personalizzando nodi e strutture di mining senza consumare energia o configurare hardware reale.

Prevendita di PepeNode, staking al 578 % e potenziale di crescita

La prevendita di $PEPENODE ha già raccolto 2,24 milioni di dollari con un prezzo attuale di 0,0011731 dollari per token, mentre il sistema di staking offre un APY impressionante del 578 %. Essendo una prevendita, il prezzo aumenterà gradualmente e l’APY tenderà a diminuire con l’ingresso di nuovi partecipanti nel pool.

Gli early adopter possono assicurarsi nodi virtuali più potenti con potenziali ricompense maggiori, un vantaggio chiave in vista dell’espansione dell’ecosistema.

La nostra previsione di prezzo indica un possibile raggiungimento di 0,0072 dollari entro la fine del 2026 e 0,0244 dollari entro il 2030, con ROI stimati rispettivamente al 513 % e al 1.979 %.

Con il mercato che abbandona le narrative sterili e punta su modelli più interattivi, PEPENODE emerge come un’opportunità concreta per chi cerca una meme coin con una meccanica innovativa e un fronte attivo di partecipazione.

