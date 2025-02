Meta Aria Gen 2 pronti al lancio? Ecco la nuova generazione di occhiali smart

Meta sembra in procinto lanciare la seconda generazione dei suoi occhiali smart, che dovrebbero essere chiamati Aria Gen 2.

Secondo le prime indiscrezioni, gli sforzi degli sviluppatori avrebbero comportato miglioramenti significativi nell’ambito dell’esperienza utente e delle funzioni integrate. Per Meta, il lancio degli Aria Gen 2 potrebbe essere un punto di svolta per imporsi in questa nicchia di mercato sempre più affollata.

Il nuovo prodotto sembra promettere una maggiore integrazione con i servizi offerti dalla compagnia. Si parla di una migliora qualità di immagini e video ripresi, ma anche di batterie più performanti, un sistema di speaker migliorato e un design ergonomico ottimizzato rispetto alla precedente generazione.

Con Aria Gen 2 Meta vuole giocare un ruolo da protagonista nel settore

Tra i tanti rumors online, alcuni parlano di nuove funzioni legate all’Intelligenza Artificiale, come il riconoscimento automatico di oggetti o la traduzione in tempo reale.

Altra voce interessante è quello che riguarda una possibile maggiore resistenza ad acqua e polvere, il che faciliterebbe l’utilizzo degli Aria Gen 2 all’aperto.

Nonostante non siano state rilasciate dichiarazioni specifiche riguardo un potenziale lancio, in molti pensano che questo possa avvenire già entro la fine del 2025. Allo stesso modo, non è ancora stato diffuso il potenziale prezzo, anche se è prevedibile che si assesti con la media del settore, con cifre non accessibili a tutti.

Gli Aria Gen 2 si preparano a debuttare in un mercato in gran fermento. Giusto qualche settimana fa abbiamo parlato degli interessanti Looktech AI Glasses, dotati di una fotocamera integrata da 13 megapixel e di un sistema di riconoscimento degli oggetti.

Una cosa è certa: agli Aria Gen 2 non mancherà di certo la concorrenza, visto che anche un altro colosso tecnologico come Samsung sembra molto interessato a questa nicchia.