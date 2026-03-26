Meta taglia circa 700 posti per finanziare infrastrutture AI

Il panorama tecnologico globale si trova di fronte a una svolta significativa, segnata dalle decisioni strategiche di Meta, il colosso che sta ridefinendo le proprie priorità in un’ottica sempre più orientata verso l’Intelligenza Artificiale.

Un cambio di rotta che si traduce in numeri impressionanti: oltre 130 miliardi di dollari di investimenti in spese di capitale, con 65 miliardi riservati ai data center e l’acquisizione di ben 1,3 milioni di GPU NVIDIA. Tuttavia, questa accelerazione verso il futuro comporta anche sacrifici dolorosi, come i 700 licenziamenti annunciati nelle scorse ore, a cui si aggiungono quelli già avvenuti a gennaio, che hanno coinvolto oltre 1.000 dipendenti.

La nuova strategia di Meta punta a concentrare risorse e competenze nei settori ritenuti cruciali per la competitività di domani. Non è un semplice taglio, ma una riallocazione profonda che coinvolge divisioni storiche come Reality Labs, il recruitment, le vendite e le operazioni globali, a favore di progetti legati all’AI e all’espansione delle infrastrutture computazionali.

Un portavoce aziendale ha dichiarato che la società «riorganizza regolarmente i team per raggiungere meglio i propri obiettivi», promettendo di valutare «opportunità di ricollocazione per i dipendenti interessati dove possibile». Tuttavia, la contrapposizione tra la riduzione delle risorse in alcuni settori e l’incremento vertiginoso in altri genera tensioni interne e alimenta interrogativi sull’equilibrio della strategia.

Gli investimenti previsti sono senza precedenti: per attrarre i migliori talenti nel machine learning, Meta offre pacchetti retributivi che sfiorano i 2 milioni di dollari annui, a cui si aggiungono bonus a nove cifre. Parallelamente, però, l’azienda ha deciso di ridurre i bonus azionari del 5% nel 2026, dopo un taglio del 10% l’anno precedente. Un segnale di razionalizzazione che non passa inosservato agli occhi dei 79.000 dipendenti della società, già alle prese con un clima di incertezza e cambiamento.

La transizione dal metaverso a una visione AI-first si manifesta concretamente nella chiusura di tre studi di realtà virtuale — Armature Studios, Sanzaru Games e Twisted Pixel — e nel riorientamento verso dispositivi indossabili potenziati dall’AI. Il bilancio previsto per il 2026, compreso tra 162 e 169 miliardi di dollari, sottolinea la priorità attribuita alle infrastrutture e allo sviluppo interno delle capacità di apprendimento automatico. Una scelta che mira a consolidare la posizione di Meta nella corsa globale all’innovazione, ma che comporta anche rischi non trascurabili.

Analisti e osservatori riconoscono la logica della scelta, ma avvertono: concentrare le risorse in una sola direzione impone efficienze in altri ambiti e può creare vulnerabilità nei prodotti ancora fondamentali per l’ecosistema. «Il vero banco di prova sarà gestire questa transizione senza compromettere la capacità innovativa diffusa e il morale dei team», sottolinea un esperto del settore.

Dall’interno dei reparti emergono segnali di preoccupazione. Molti dipendenti esprimono incertezza sulle prospettive di ricollocazione e difficoltà nell’acquisire le competenze verticali richieste dalla nuova direzione strategica. I sindacati puntano il dito contro la possibile erosione della capacità innovativa, specialmente quando i licenziamenti colpiscono aree ancora vitali per l’ecosistema aziendale.

Anche gli investitori seguono con attenzione il bilancio tra costi e benefici. L’acquisto massiccio di GPU e l’espansione dei data center sono considerati passaggi obbligati per restare competitivi nel settore dell’AI, ma restano dubbi sulla sostenibilità dei ritorni e sulla redditività a medio termine di una spesa così elevata.

Sul fronte tecnologico, la visione di Meta prevede l’integrazione di modelli AI su larga scala nelle piattaforme social e nei dispositivi indossabili, alla ricerca di nuove strade di monetizzazione e di un’esperienza utente sempre più avanzata. Più che un abbandono del settore hardware, si tratta di un pivot strategico, con una riallocazione netta verso progetti in linea con l’obiettivo dichiarato di diventare un’azienda AI-first.