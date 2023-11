Metti in cassaforte le tue password con NordPass a metà prezzo

A meno di 10 giorni dal Black Friday, NordPass ha lanciato una nuova offerta che sconta il piano Premium del 50%, facendo crollare il prezzo a 1,49€ al mese invece di 2,99€. NordPass è un gestore di password all’avanguardia, la prima soluzione per milioni di persone e aziende in tutto il mondo. Creato da NordVPN, consente di gestire in totale sicurezza password, passkey, documenti di lavoro e carte di credito. Lo sconto del 50% su NordPass Premium è disponibile su questa pagina.

I vantaggi di NordPass, oggi a metà prezzo

I principali punti di forza di NordPass sono:

non dover più reimmpostare ogni volta le password dimenticate;

navigare in Internet e fare acquisti online più velocemente;

ricordarsi le password su qualsiasi tipo di dispositivo.

Questi tutti gli altri vantaggi di una soluzione come il password manager creato dagli ideatori di NordVPN:

salvataggio e compilazione automatici;

identificazione delle password debili, datate e utilizzate almeno una seconda volta;

scansione del web per trovare eventuali fughe di dati;

creazione di password complesse;

salvataggio di un numero illimitato di password e passkey;

sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi;

autenticazione a più fattori;

condivisione degli elementi con le persone scelte;

concessione dell’accesso a password e passkey in caso di emergenza;

protezione dell’account tramite il riconoscimento biometrico;

compilazione dei moduli con i dati personali;

memorizzazione dei dati delle carte di credito;

importazione ed esportazione delle password;

politica no-log.

