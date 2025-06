Microsoft Copilot Vision ora è gratis su Windows 10 e 11, ma non per tutti

Microsoft Copilot Vision, una delle funzionalità più rivoluzionarie dell’AI di Redmond, è ora disponibile gratuitamente per i possessori di Windows 10 e Windows 11, negli Stati Uniti, senza la necessità di abbonamenti o costi aggiuntivi. Precedentemente Copilot Vision era una funzione riservata agli utenti con abbonamento Copilot Pro da 22 euro al mese.

Cos’è Copilot Vision

Con Copilot Vision, gli utenti possono condividere lo schermo o specifiche applicazioni con l’assistente AI di Windows, per ricevere assistenza in tempo reale. È sufficiente cliccare sull’icona a forma di occhiali all’interno dell’app Copilot e selezionare la finestra o l’applicazione desiderata. A differenza di altre funzioni come la contestatissima Recall, Copilot Vision non cattura automaticamente istantanee dello schermo, garantendo così un maggiore controllo sulla privacy e sulla gestione dei dati personali.

La semplicità di utilizzo di Copilot Vision rappresenta un punto di forza cruciale. Gli utenti possono attivare l’assistenza visiva con pochi clic, facendo domande su ciò che c’è in quel momento sullo schermo e ricevendo un supporto contestuale che si adatta alle loro esigenze specifiche.

Questo approccio innovativo non solo migliora l’efficienza, ma trasforma anche il modo in cui interagiamo con l’assistente AI, rendendolo uno strumento ancora più utile nella vita quotidiana.

La tecnologia è stata testata a lungo prima del lancio ufficiale, con risultati che si sono dimostrati particolarmente promettenti. In particolare, è emersa come un supporto essenziale per l’utilizzo di software complessi come Adobe Photoshop.

Durante una dimostrazione tenutasi in occasione del 50° anniversario di Microsoft, Copilot Vision ha mostrato la sua capacità di evidenziare sezioni dello schermo e rispondere a domande specifiche degli utenti, semplificando notevolmente le operazioni e migliorando l’esperienza complessiva.

Quando arriva Copilot Vision gratis

Attualmente, il rilascio di Copilot Vision gratis è limitato al mercato statunitense, dove è stato integrato nel programma sperimentale Copilot Labs. Tuttavia, l’entusiasmo generato da questa funzionalità potrebbe accelerare il suo lancio su scala globale. Nonostante Microsoft non abbia ancora fornito una data precisa per l’espansione internazionale, l’interesse crescente suggerisce che potrebbe essere solo questione di tempo prima che questa tecnologia diventi disponibile in altri mercati.

E’ dunque probabile che Copilot Vision diventi presto uno standard per l’assistenza digitale, ridefinendo il concetto di interazione tra uomo e macchina sui PC con sistema operativo Windows.