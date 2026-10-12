Microsoft rafforza Linux su Hyper-V: arriva la IOMMU para-virtualizzata

Microsoft sta contribuendo al kernel Linux con un driver IOMMU paravirtualizzato pensato per le macchine virtuali eseguite sulla piattaforma Hyper-V.

La modifica, segnalata da Phoronix, è stata accodata nel ramo di sviluppo del sottosistema IOMMU e punta a offrire ai sistemi guest un accesso più controllato ai dispositivi assegnati.

Il lavoro è significativo perché collega il supporto alla virtualizzazione con meccanismi di protezione gestiti dal kernel, senza limitarsi a una funzione di compatibilità. Per gli amministratori e gli sviluppatori che eseguono carichi Linux in ambienti Microsoft, l’intervento può ampliare le possibilità di configurazione delle periferiche. L’effettiva utilità, tuttavia, dipenderà dall’integrazione del codice e dalla verifica nei diversi scenari d’uso.

Come funziona il nuovo driver IOMMU

Il nuovo driver, identificato come hv-iommu-guest, è previsto per il ciclo di sviluppo di Linux 7.4 ed è attivabile tramite l’opzione di configurazione HYPERV_PVIOMMU.

La sua funzione è consentire la protezione DMA all’interno del kernel per i dispositivi assegnati a una macchina virtuale. Il DMA, o accesso diretto alla memoria, permette a una periferica compatibile di trasferire dati senza coinvolgere continuamente la CPU; in un ambiente virtualizzato, controllare questi accessi è importante per isolare le risorse e ridurre il rischio che un dispositivo raggiunga aree di memoria non autorizzate.

Il driver supporta sistemi dotati di Intel VT-d oppure di AMD IOMMU. Secondo quanto riportato, le verifiche hanno incluso dispositivi NVMe assegnati al guest e, sui sistemi Intel, acceleratori DSA. Il supporto consente inoltre di assegnare dispositivi allo spazio utente della macchina virtuale, per esempio attraverso VFIO, una componente del kernel usata per esporre hardware controllato alle applicazioni.

Sono possibilità rilevanti per configurazioni che richiedono accesso diretto alle periferiche, ma non implicano automaticamente vantaggi prestazionali in ogni carico: contano il dispositivo, il software ospite e il modo in cui vengono eseguiti i test.

Revisione del codice e impatto sugli ambienti virtualizzati

L’arrivo del driver è il risultato di un percorso di sviluppo non immediato: le prime patch RFC, cioè richieste di commenti sottoposte alla comunità per raccogliere valutazioni, risalgono a dicembre 2023.

Il codice si trova nel ramo next del sottosistema IOMMU e dovrà attraversare il normale processo di revisione prima dell’eventuale inclusione definitiva. Questo passaggio permette ai manutentori di esaminare l’implementazione, discutere le interfacce e verificare che il comportamento sia coerente con le altre architetture supportate.

Per chi gestisce infrastrutture virtualizzate, la notizia è soprattutto un segnale di maturazione del supporto Linux su Hyper-V: l’assegnazione delle periferiche può diventare più flessibile quando la protezione della memoria è integrata nel percorso del kernel. Resta comunque necessario distinguere la disponibilità del codice in sviluppo dalla sua presenza nelle distribuzioni effettivamente utilizzate.

Prima di pianificare una migrazione o modificare configurazioni di produzione, gli operatori dovranno verificare lo stato d’integrazione nella propria distribuzione, la compatibilità dell’hardware e la documentazione del fornitore. È questo lavoro di validazione, più che l’annuncio in sé, a determinare se la novità sia pronta per un impiego concreto.