Microsoft, stop al servizio VPN di Defender: ecco cosa cambia per gli utenti

Microsoft sta per interrompere un servizio che fino ad oggi è stato molto utile per gli utenti. Si tratta di Privacy Protection, appartenente a Microsoft Defender con rete VPN integrata. A qualcuno potrebbe sembrare strano in quanto tale funzionalità era stata lanciata ufficialmente nel 2023 con lo scopo di migliorare la sicurezza online.

Cos’era la VPN di Microsoft Defender

Privacy Protection era una delle funzionalità più apprezzate di Microsoft Defender, pensata per proteggere la navigazione degli utenti su reti Wi-Fi pubbliche e offrire un ulteriore livello di anonimato. Il servizio permetteva di:

Mascherare l’ indirizzo IP per ridurre il tracciamento online;

per ridurre il tracciamento online; Proteggere le connessioni su reti non sicure, come quelle degli aeroporti o dei bar;

Limitare la raccolta di dati da parte di siti web, app e inserzionisti pubblicitari.

Solo l’anno scorso il servizio era stato esteso, oltre a Windows, anche ad iOS, Android e macOS. Alcuni paesi dunque hanno potuto beneficiare della VPN di Microsoft, con l’agenda che pensava di estenderlo ulteriormente ad altre nazioni. Le cose però non sono andate come il colosso si aspettava e dunque è arrivata l’idea di chiudere il servizio.

Cosa devono fare gli utenti

Per la maggior parte degli utenti, la rimozione della VPN avverrà automaticamente, senza bisogno di interventi manuali. Tuttavia, chi utilizza Android dovrà rimuovere il profilo VPN manualmente:

Aprire le Impostazioni del telefono; Cercare la voce VPN; Selezionare Microsoft Defender e rimuoverlo dall’elenco delle VPN configurate.

Le alternative alla VPN di Microsoft Defender

Con la chiusura di Privacy Protection, chi desidera una protezione avanzata dovrà affidarsi a servizi VPN di terze parti. Tra le migliori alternative disponibili ci sono: