Microsoft Teams, arriva la difesa dai deepfake per le riunioni online

Microsoft Teams si prepara a rafforzare la sicurezza delle riunioni in un contesto in cui i contenuti generati dall’Intelligenza Artificiale sono sempre più realistici.

La novità riguarda il rilevamento dei deepfake, ma con una scelta precisa: Microsoft non svilupperà direttamente i sistemi incaricati di riconoscere audio e video manipolati. La piattaforma permetterà invece l’integrazione di soluzioni realizzate da fornitori terzi certificati. Secondo le informazioni pubblicate da Neowin, questi strumenti potranno raccogliere segnali relativi ai contenuti sintetici e comunicarli a Teams, che renderà disponibili controlli utili agli organizzatori.

L’approccio punta quindi a inserire la verifica dell’autenticità direttamente nel flusso delle riunioni, senza trasformare Teams in un sistema proprietario di analisi forense. È una distinzione rilevante, perché separa il compito di individuare la manipolazione da quello di gestire l’evento.

Una difesa pensata per le riunioni digitali

La novità nasce da un problema concreto per le comunicazioni professionali: una persona collegata a una riunione può non essere chi dichiara di essere, mentre una voce o un volto sintetico possono rendere più difficile accorgersi dell’inganno. Neowin richiama anche casi di truffe costruite attorno a colloqui di lavoro fraudolenti, usati per distribuire malware ai partecipanti. In questo scenario, l’integrazione con strumenti specializzati può aggiungere un livello di controllo prima che un contenuto sospetto venga considerato attendibile.

Il ruolo di Teams resta quello di piattaforma di coordinamento: ricevere i segnali prodotti dai servizi compatibili e presentarli in modo utilizzabile durante l’incontro. La responsabilità dell’analisi, quindi, rimane affidata al provider scelto dall’organizzazione. Per chi partecipa, questo può tradursi in una maggiore consapevolezza del rischio senza interrompere necessariamente il normale svolgimento della conversazione.

Cosa resta da chiarire per le aziende

Resta però un elemento ancora da chiarire. Microsoft non ha indicato quali fornitori potranno partecipare all’ecosistema, né se queste integrazioni saranno distribuite attraverso il negozio applicativo di Teams oppure gestite a livello amministrativo. La roadmap AI at Work indica la disponibilità generale a novembre, ma i dettagli operativi potranno definire quanto sarà semplice adottare la funzione nelle aziende.

Questa distinzione è importante perché la qualità del risultato dipenderà anche dalle capacità del servizio esterno e dalle modalità con cui verrà collegato alla piattaforma. Per gli amministratori, dunque, la valutazione non riguarderà soltanto la funzione, ma anche affidabilità, gestione dei dati e compatibilità con le procedure interne.

La scelta segnala un cambiamento interessante nel modo in cui gli strumenti di collaborazione possono affrontare l’era dei contenuti sintetici. La protezione non viene affidata a un unico algoritmo, ma a un ecosistema nel quale piattaforma e specialisti possono condividere segnali e azioni. Questo modello può offrire maggiore flessibilità, ma sposta anche parte della fiducia verso soggetti esterni. Per le aziende, il vero valore della novità sarà quindi misurabile non soltanto nella capacità di individuare un falso, ma nella chiarezza con cui il sistema permetterà alle persone di interpretare un avviso e decidere come procedere.