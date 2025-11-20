Le migliori crypto da comprare durante il bear market

Il mercato delle criptovalute sta attraversando una fase ribassista, accentuata dal recente calo di Bitcoin sotto i 90.000 dollari, un evento che ha avuto ripercussioni anche sulle principali altcoin.

Questi periodi, sebbene complessi, aprono spesso spazi interessanti per chi desidera riorganizzare il portafoglio o individuare nuove opportunità.

Durante i bear market, una delle strategie più adottate dagli investitori è quella di puntare su progetti emergenti a bassa capitalizzazione, che offrono prezzi d’ingresso più accessibili e un potenziale di crescita maggiore rispetto alle criptovlaute consolidate.

Di seguito una selezione degli asset in presale che stanno attirando attenzione dei trader.

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper è una delle iniziative infrastrutturali più interessanti tra quelle nate di recente. Il progetto propone una Layer-2 dedicata alla rete Bitcoin.

Il sistema di bridging permette di trasferire BTC dalla mainnet alla Layer-2, dove gli utenti possono eseguire transazioni a costi ridotti e con tempi di conferma nettamente inferiori.

Il token HYPER svolge un ruolo centrale all’interno dell’ecosistema, in quanto viene utilizzato per pagare le commissioni, per partecipare allo staking e per contribuire alla governance del protocollo.

Con più di 28 milioni di dollari in presale, Bitcoin Hyper è uno dei progetti emergenti più interessanti del momento.

Maxi Doge

Maxi Doge è una meme coin speculativa ispirata a DOGE che presenta una mascotte Shiba Inu in versione palestrata.

Come tutte le meme coin, presenta un profilo di rischio elevato, ma la forte esposizione sui social e l’attività della community potrebbero aumentare la sua viralità post-lancio.

Il progetto include una funzione di staking attiva sin dalla presale e prevede in futuro elementi di gamificazione, come competizioni di trading per la community, con premi nel token MAXI.

In generale, Maxi Doge si rivolge principalmente a chi cerca un’esposizione più speculativa, consapevole però che il potenziale virale del progetto potrebbe emergere con maggiore forza in caso di ritorno del sentiment positivo sul mercato.

Pepenode

Pepenode introduce un sistema di mining virtuale basato sulla tecnologia proof-of-stake della rete Ethereum.

Gli utenti possono bloccare i token PEPENODE per far funzionare nodi virtuali attivi su server dedicati, ottenendo in cambio ricompense passive distribuite sotto forma di meme coin.

Una delle caratteristiche principali è la possibilità di potenziare i nodi con ulteriori token, aumentando progressivamente il rendimento potenziale.

I token PEPENODE usati per potenziare i nodi verranno bruciati, per far decrescere l’offerta sul mercato e aumentare la domanda.

Durante la presale sarà possibile mettere subito i PEPENODE in staking per ottenere ricompense passive.

Best Wallet Token

Il Best Wallet Token (BEST) è il token nativo del wallet non-custodial Best Wallet. I titolari del token possono ottenere diversi vantaggi principali all’interno della piattaforma, come commissioni di transazione ridotte, accesso allo staking, funzioni premium dell’app e partecipazione alla governance.

Si rivela una scelta adatta agli utenti di Best Wallet, così come ai trader in cerca di un token per differenziare i propri investimenti.

Best Wallet è uno dei wallet non-custodial più apprezzati del momento, con diverse funzionalità utili che comprendono un DEX integrato e la possibilità di trovare token promettenti in presale tramite la funzione Upcoming Tokens.

SUBBD

SUBBD è un progetto che unisce creazione di contenuti, intelligenza artificiale e criptovalute all’interno di un’unica piattaforma.

L’obiettivo è fornire a creator e community uno spazio decentralizzato in cui gestire abbonamenti, contenuti premium e interazioni, con il supporto di strumenti AI che automatizzano parte del lavoro creativo.

Il token nativo SUBBD permette l’accesso alle funzioni avanzate della piattaforma, sconti sui servizi e uno staking iniziale con rendimento fisso.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.