Le migliori piattaforme per il trading di futures su Solana nel 2025

Nel mercato delle criptovalute, Solana è diventata un punto di riferimento grazie alla sua rete ad alta velocità e ai costi di transazione contenuti. Con la crescente domanda di strumenti derivati, la scelta di una piattaforma affidabile per il trading di futures su Solana è diventata essenziale.

I contratti futures non solo consentono di ottenere profitti in caso di rialzo dei prezzi, ma permettono anche di guadagnare da eventuali ribassi attraverso posizioni short, offrendo così strategie di trading più flessibili.

Sia per i trader alle prime armi sia per gli investitori esperti, selezionare la giusta piattaforma per i futures su Solana influisce direttamente sull’efficienza operativa e sulla sicurezza dei fondi.

In questa guida verranno analizzati diversi aspetti chiave per individuare gli exchange più affidabili e competitivi.

Cinque aspetti chiave per scegliere le migliori piattaforme di futures su Solana

Sicurezza e conformità normativa: preferire piattaforme regolamentate, con autenticazione a due fattori e sistemi di custodia a freddo per la protezione dei fondi.

preferire piattaforme regolamentate, con autenticazione a due fattori e sistemi di custodia a freddo per la protezione dei fondi. Leva e sistemi di margine: le migliori piattaforme offrono leve flessibili e meccanismi di margine solidi, adatti a diversi profili di rischio.

le migliori piattaforme offrono leve flessibili e meccanismi di margine solidi, adatti a diversi profili di rischio. Liquidità e profondità di mercato: un’elevata liquidità riduce lo slippage e garantisce esecuzioni rapide, elemento cruciale nei mercati ad alta volatilità come Solana.

un’elevata liquidità riduce lo slippage e garantisce esecuzioni rapide, elemento cruciale nei mercati ad alta volatilità come Solana. Strumenti di trading e interfaccia: exchange di livello avanzato integrano grafici dettagliati, strumenti di analisi tecnica e bot di trading automatizzato per strategie più sofisticate.

exchange di livello avanzato integrano grafici dettagliati, strumenti di analisi tecnica e bot di trading automatizzato per strategie più sofisticate. Commissioni e metodi di regolamento: piattaforme con tariffe competitive, supporto per USDT, USDC e altre stablecoin, oltre a depositi e prelievi rapidi, migliorano l’esperienza complessiva di trading.

Analisi delle migliori piattaforme per il trading di futures su Solana

Questa sezione aiuta i trader a individuare dove operare sui futures SOL. L’analisi prende in esame fattori fondamentali come mercato dei futures, leva massima, requisiti minimi di trading e standard di sicurezza, fornendo una panoramica utile per scegliere il miglior exchange.

Alcune di queste piattaforme permettono di avvalersi anche di altre funzioni. Per saperne di più è possibile leggere la guida alle migliori piattafomre di copy trading.

CoinFutures – Piattaforma più completa per futures su Solana, con leva elevata e funzionalità di trading gamificato.

MEXC – Nota per l’esecuzione rapida degli ordini e un’esperienza di trading fluida, ideale per trader che privilegiano la velocità.

Margex – Exchange leader con leva fino a 100x, pensato per utenti esperti.

OKX – Supporta bot di trading automatizzati per strategie ad alto rischio.

Binance – Exchange con il più alto volume globale su futures Solana, offre ampia liquidità di mercato.

BloFin – Piattaforma completa con ottima reputazione per il trading di futures su Solana.

KCEX – Permette trading anonimo senza KYC, leva fino a 100x e commissioni contenute.

Bybit – Soluzione versatile con leva fino a 100x e ampia gamma di contratti.

PrimeXBT– Richiede solo lo 0,5% di margine iniziale, interessante per gli utenti che sfruttano la leva.

CoinEx – Consente acquisto P2P di USDT e accesso a oltre 1.600 criptovalute.

CoinFutures

CoinFutures è una delle piattaforme più complete per il trading di futures su Solana, offrendo simulazioni realistiche dei movimenti di prezzo di ETH e algoritmi che riproducono la volatilità del mercato crypto.

Grazie a queste simulazioni, gli utenti possono prevedere se il prezzo di ETH salirà o scenderà.

Oltre alle previsioni sui prezzi di ETH, sono disponibili diversi strumenti per massimizzare i profitti o ridurre i rischi.

Una delle funzioni principali è l’opzione leva, che consente di applicare un moltiplicatore fino a 1.000x.

Questo può incrementare notevolmente i guadagni, ma comporta anche rischi elevati, con potenziali perdite maggiori se il mercato si muove in direzione opposta.

Per ridurre il rischio, CoinFutures offre una modalità automatica con stop-loss e strumenti di take-profit per incassare in qualsiasi momento, anche prima della liquidazione.

La piattaforma supporta previsioni anche su BTC, Dogecoin, TRON e Litecoin e permette depositi in USDT, ETH o BTC, oltre a ricariche tramite carta di credito, rapide e sicure.

Caratteristiche principali di CoinFutures:

Leva fino a 1.000x sulle previsioni di prezzo.

sulle previsioni di prezzo. Grafici avanzati per simulare l’andamento di ETH e la volatilità.

per simulare l’andamento di ETH e la volatilità. Prelievi flessibili: manuali in qualsiasi momento o automatici secondo le condizioni impostate.

Vantaggi:

Impostazione di take-profit per incassare i guadagni.

per incassare i guadagni. Stop-loss per proteggere il capitale.

per proteggere il capitale. Prelievi disponibili anche prima della liquidazione.

Scelta tra tariffe fisse o calcolate sui profitti/perdite.

Svantaggi:

Nessuna proprietà reale degli asset durante le operazioni.

Le fluttuazioni di mercato sono simulate e non offrono esposizione diretta.

MEXC

MEXC è rinomata per alta leva e commissioni estremamente contenute. Nei contratti perpetui, i maker non pagano commissioni, mentre i taker sostengono una fee dello 0,02%.

I detentori di token MX ottengono ulteriori sconti, rendendo MEXC una scelta ideale per il trading ad alta frequenza.

Per ETH/USDT, la leva arriva fino a 500x, consentendo di ampliare notevolmente le posizioni.

Tuttavia, come per tutti gli exchange, l’uso di leva elevata comporta rischio di liquidazione. MEXC può elaborare fino a 1,4 milioni di ordini al secondo, grazie a una liquidità profonda e a slippage minimo, cruciale per chi opera con strategie avanzate.

La piattaforma è disponibile su desktop e mobile, con un’interfaccia intuitiva e strumenti TradingView integrati. Supporta oltre 400 coppie di futures, inclusi contratti USDT-M e COIN-M, con un focus sui contratti perpetui.

Caratteristiche principali di MEXC:

Infrastruttura ad alte prestazioni, con 1,4M di transazioni/secondo .

. Sicurezza avanzata con codici anti-phishing, 2FA e server globali distribuiti.

con codici anti-phishing, 2FA e server globali distribuiti. Funzione di copy trading per replicare strategie di trader professionisti.

per replicare strategie di trader professionisti. Modalità hedging per gestire contemporaneamente posizioni long e short.

Vantaggi:

Leva regolabile fino a 500x su USDT-M e 200x su COIN-M .

e . Profondità di mercato oltre i 100 milioni di dollari .

. Possibilità di posizioni opposte nello stesso contratto.

Tipologie di ordine avanzate: limit, market, trigger, trailing stop, post-only.

Elevato volume di scambi e operatività fluida anche in mercati estremi.

Svantaggi:

Tempi di prelievo migliorabili.

Alcune segnalazioni negative sul servizio clienti.

Margex

Margex è una piattaforma intuitiva e adatta sia ai principianti sia ai trader avanzati, grazie a un’interfaccia semplice e a numerose risorse didattiche.

Offre fino a 100x di leva sui futures, con possibilità di regolare il margine isolato in qualsiasi momento.

Un punto di forza è l’operatività senza obbligo di KYC, pur mantenendo standard elevati di sicurezza grazie a 2FA, crittografia SSL e cold wallet.

Le commissioni sono competitive: 0,019% per i maker e 0,06% per i taker, senza costi di deposito o prelievo.

Margex integra anche copy trading per replicare le strategie dei trader esperti, oltre a strumenti come stop-loss e take-profit per una gestione efficace del rischio.

Caratteristiche principali di Margex:

Demo live con dati in tempo reale per testare il trading senza registrazione.

con dati in tempo reale per testare il trading senza registrazione. Opportunità di staking con rendimenti competitivi.

con rendimenti competitivi. Avvisi di prezzo personalizzabili per monitorare la volatilità di SOL.

Vantaggi:

Supporto per asset sintetici come Wrapped Bitcoin come collaterale.

come collaterale. Utilizzo di criptovalute come margine senza costi aggiuntivi .

. Possibilità di regolare la leva dinamicamente .

. Supporto per futures con leva fino a 100x.

Svantaggi:

Assenza di un mercato spot integrato.

Mancanza di strumenti per il trading di opzioni.

Alcune funzionalità non disponibili in tutte le regioni.

OKX

OKX è una piattaforma rinomata per il trading di contratti perpetui e futures tradizionali. I contratti perpetui non hanno scadenza e supportano una leva fino a 125x, disponibile anche per alcuni futures con data di scadenza.

Pur essendo nota per il trading di futures su Solana, OKX supporta oltre 640 coppie di derivati e centinaia di contratti di opzioni, spaziando dai principali token alle meme coin e agli AI Agent token.

Le commissioni seguono una struttura a livelli, calcolata in base al volume di trading e al possesso di token OKB, che permette di ottenere sconti sulle fee.

OKX si distingue per un motore di matching ad alta velocità e per la possibilità di creare prodotti di investimento personalizzati, pensati per trader avanzati.

Uno dei punti forti è la disponibilità di bot di trading altamente configurabili, utilizzabili per strategie su futures, segnali, “moon grid” e spot. Con 11 modalità diverse, i bot permettono di adattare le strategie alle diverse condizioni di mercato, senza costi aggiuntivi oltre alle normali commissioni di trading.

L’interfaccia è pulita e intuitiva, accessibile via web, desktop e mobile, ideale per principianti e professionisti.

Caratteristiche principali di OKX:

Dati storici di mercato : include order book, dati delle transazioni e grafici avanzati.

: include order book, dati delle transazioni e grafici avanzati. RFQ personalizzate : richieste di quotazione per operazioni su larga scala con flussi automatizzati.

: richieste di quotazione per operazioni su larga scala con flussi automatizzati. Wallet Web3 integrato: supporta oltre 150 blockchain e strumenti avanzati per DeFi e NFT.

Vantaggi:

API performanti per trading algoritmico e ad alta frequenza .

. Supporto a futures, opzioni e strategie avanzate.

Elevata liquidità su spot e derivati.

su spot e derivati. Custodia con prova di riserve 1:1 .

. Soluzioni OTC per operazioni istituzionali.

Svantaggi:

Non consente prelievi in valuta fiat verso conti bancari.

Binance

Binance mantiene una posizione dominante nel mercato crypto, offrendo la più alta liquidità a livello mondiale sia per futures che per spot.

La piattaforma consente il trading su centinaia di asset, dalle principali criptovalute alle altcoin emergenti e meme coin. I futures includono contratti perpetui e trimestrali con leva fino a 125x.

Binance utilizza un sistema di prezzi duale: il mark price riduce il rischio di liquidazioni ingiustificate, mentre il last price è utile per attivare ordini stop.

Sono supportati diversi tipi di ordine (market, limit, stop-limit, stop-market), adatti a strategie professionali. Inoltre, Binance offre bot di trading, margin trading e un mercato P2P a commissioni ridotte.

Caratteristiche principali di Binance:

Ampia disponibilità di trading bot personalizzabili .

. Margin trading per ampliare le posizioni con leva.

per ampliare le posizioni con leva. Piattaforma P2P integrata con tariffe competitive.

Vantaggi:

Oltre 530 coppie crypto-to-crypto disponibili.

disponibili. Binance Futures è uno degli exchange con migliore liquidità globale .

. Commissioni 0% per i maker , con fee minime per i taker (fino a 0,017%).

, con fee minime per i taker (fino a 0,017%). Sconti sulle fee per chi detiene BNB o BUSD.

per chi detiene BNB o BUSD. Ampia gamma di strumenti avanzati: grid trading, TWAP, ordini complessi.

Sicurezza elevata con KYC, 2FA e codici anti-phishing.

Svantaggi:

Funding rate talvolta variabili .

. Richiesta di verifica KYC che può non piacere a chi preferisce l’anonimato.

BloFin

BloFin è considerata una delle piattaforme più promettenti per i futures su Solana, grazie a profonda liquidità, contratti avanzati e l’integrazione di strumenti di trading AI.

Supporta una leva fino a 150x, offrendo anche stop-loss e take-profit automatici per mitigare i rischi in mercati volatili.

Oltre a ETH e BTC, BloFin offre oltre 400 coppie di futures, con piani di espansione su più asset.

I depositi sono possibili in USDT, ETH, BTC, ma anche tramite Visa e MasterCard, semplificando l’accesso per i nuovi utenti.

Caratteristiche principali di BloFin:

Leva fino a 150x per massimizzare le posizioni.

per massimizzare le posizioni. Grafici avanzati e profondità di mercato in tempo reale.

e profondità di mercato in tempo reale. Prelievi rapidi in modalità manuale o automatica.

Vantaggi:

Stop-loss e take-profit integrati.

Oltre 400 coppie di contratti supportate.

supportate. AI trading bot e funzionalità di copy trading.

Ampia scelta di metodi di deposito, inclusi pagamenti fiat.

Svantaggi:

Piattaforma ancora relativamente giovane in termini di notorietà.

in termini di notorietà. Limitazioni geografiche (es. USA e Cina).

Strategia di copy trading meno ampia rispetto ai leader di mercato.

Buona liquidità, ma inferiore rispetto ai colossi globali.

KCEX

KCEX è una piattaforma conosciuta per le sue funzionalità avanzate di trading di futures e per l’assenza di obbligo di KYC.

Supporta una leva regolabile tra 5x e 100x, offrendo ai trader flessibilità nella gestione del rischio.

Attualmente dispone di oltre 500 coppie di trading, tra cui BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT e token emergenti come TRB, BOME e SONIC.

Uno dei principali punti di forza di KCEX è la struttura commissionale estremamente competitiva: i maker non pagano commissioni, mentre i taker sostengono una fee dello 0,01%, tra le più basse del settore.

Il motore di matching elabora oltre 100.000 ordini al secondo, garantendo esecuzioni rapide anche per il trading ad alta frequenza.

KCEX organizza anche promozioni periodiche come prelievi gratuiti, che includono stablecoin multi-chain, BTC, ETH, SOL e centinaia di altri token.

Con interfaccia intuitiva e supporto clienti attivo 24/7, KCEX è una scelta interessante per trader sia principianti che esperti.

Caratteristiche principali di KCEX:

Leva variabile da 5x a 100x .

. Commissioni bassissime : maker 0%, taker 0,01%.

: maker 0%, taker 0,01%. Motore di matching con oltre 100.000 ordini al secondo.

con oltre 100.000 ordini al secondo. Promozioni con prelievi gratuiti.

Vantaggi:

Leva fino a 100x .

. Commissioni ultra-competitive.

Trading senza KYC obbligatorio.

obbligatorio. App iOS e Android disponibile.

Interfaccia user-friendly.

Svantaggi:

Assenza di account demo .

. Mancanza di strumenti di copy trading.

Restrizioni geografiche per alcuni Paesi.

Bybit

Bybit conta oltre 70 milioni di utenti e registra volumi giornalieri superiori a 28 miliardi di dollari. È una delle piattaforme leader per il trading di futures su Solana, offrendo anche un ecosistema Web3 completo, con opzioni per futures, spot e opzioni.

Bybit supporta oltre 550 coppie di futures perpetui, con leva fino a 125x sui futures di Solana. Gli utenti possono scegliere regolamenti in USDC o altre criptovalute, e la piattaforma offre bassa latenza per esecuzioni rapide.

Bybit integra strumenti avanzati come bot di trading per grid e futures, utilizzati da oltre 20 milioni di trader, oltre a funzionalità come ordini limitati dinamici e ordini scalari per gestire ingressi scaglionati.

Dispone anche di copy trading, che consente di replicare le strategie di trader esperti, e di TradeGPT, assistente AI che fornisce analisi di mercato in tempo reale.

Caratteristiche principali di Bybit:

Account unificato per futures, spot e opzioni.

per futures, spot e opzioni. MetaTrader 4 e MetaTrader 5 per trading professionale.

e per trading professionale. Funzionalità di arbitraggio tra mercati spot e futures.

Vantaggi:

Leva fino a 125x su futures di Solana.

Ampio ecosistema con trading spot, futures, opzioni e arbitraggio.

Bot di trading avanzati e copy trading integrato.

Account demo per testare strategie.

Supporto 24/7 e interfaccia disponibile su desktop e mobile.

Svantaggi:

Depositi non assicurati.

Restrizioni sull’offerta di derivati in alcuni Paesi, tra cui gli USA.

PrimeXBT

PrimeXBT è una piattaforma apprezzata per il trading ad alta leva e le commissioni competitive. Con margine minimo dello 0,5%, è possibile aprire posizioni da 100.000 dollari con soli 500 dollari di capitale. La leva può raggiungere 200x sui futures crypto principali, mentre per token a bassa capitalizzazione (come MANA, AXS o EOS) può essere inferiore.

Le commissioni sono tra le più basse del mercato: 0,02% per i taker e 0,01% per i maker. L’account è accessibile senza KYC, con deposito minimo di 1 dollaro e possibilità di pagare tramite carte, Perfect Money e Paxful P2P.

Oltre ai futures crypto, PrimeXBT offre CFD su forex, indici e materie prime, oltre a strumenti di copy trading per principianti.

Caratteristiche principali di PrimeXBT:

Leva fino a 200x .

. Commissioni ultra-basse: 0,01%-0,02% .

. Ampio ventaglio di mercati (forex, indici, materie prime).

Accesso rapido senza KYC.

Vantaggi:

Commissioni estremamente ridotte.

Ampia scelta di mercati oltre alle crypto.

Deposito minimo 1 dollaro .

. Copy trading integrato.

Ideale per utenti attenti alla privacy.

Svantaggi:

Accesso vietato in Paesi come USA, Canada, Giappone e Nuova Zelanda.

Mercati meno estesi rispetto a colossi come Binance.

CoinEx

CoinEx è un exchange orientato alla diversificazione del portafoglio, con oltre 1.600 asset disponibili per trading spot e futures, tra cui le principali meme coin (PEPE, Shiba Inu, Baby Doge, ecc.).

Il suo mercato P2P consente acquisti diretti di USDT tramite bonifico bancario, SEPA, Revolut, Google Pay e Apple Pay. Tuttavia, la liquidità P2P può essere limitata, influenzando i tassi di cambio.

CoinEx integra strumenti come AMM per guadagni passivi, piani di investimento automatico, prestiti crypto e copy trading. I futures offrono leva fino a 100x.

Caratteristiche principali di CoinEx:

1.600+ asset disponibili per spot e futures.

per spot e futures. Leva fino a 100x .

. Ampio supporto a valute fiat e metodi di pagamento digitali.

Servizi di staking, lending e AMM integrati.

Vantaggi:

Piattaforma adatta a trader esperti e principianti.

Pagamenti con Google Pay e Apple Pay.

Ampio ventaglio di asset e servizi DeFi.

Copy trading e strumenti per automatizzare strategie.

Svantaggi:

Liquidità P2P limitata.

P2P supportato principalmente in USD.

Cos’è un contratto perpetuo su Solana?

Le migliori piattaforme per futures su Solana sono piattaforme crypto specializzate nella compravendita di contratti derivati basati su Solana (SOL). La loro funzione principale è mettere in contatto venditori e acquirenti di contratti, senza che il trader debba possedere direttamente i token SOL.

Queste piattaforme dispongono di order book per visualizzare i prezzi di acquisto e vendita e utilizzano motori di matching per eseguire gli ordini. L’interfaccia di trading integra grafici e indicatori tecnici per analizzare il mercato, mentre il sistema a margine richiede agli utenti di depositare garanzie per mantenere aperte le posizioni.

Dal punto di vista architetturale, gli exchange di futures su Solana possono essere:

Centralizzati (CEX) , come Coinbase, regolamentati e con registrazione semplice.

, come Coinbase, regolamentati e con registrazione semplice. Decentralizzati (DEX), che operano direttamente on-chain e richiedono l’uso di wallet DeFi come Best Wallet o PancakeSwap.

I contratti perpetui su Solana sono strumenti derivati che consentono di speculare sull’andamento del prezzo di SOL senza possederlo. Per mantenerli aperti è necessario disporre di margini sufficienti per coprire i rischi di mercato.

Tipologie di contratti e gestione delle posizioni

I futures su Solana si dividono in contratti a scadenza e contratti perpetui:

I contratti a scadenza vengono regolati in una data precisa, entro cui bisogna chiudere la posizione o procedere con la consegna.

I contratti perpetui non hanno scadenza e possono essere mantenuti indefinitamente, a patto che il margine sia sufficiente.

Come per altri derivati, si stipula un accordo per acquistare o vendere un determinato quantitativo di SOL a un prezzo stabilito, rendendo i futures uno strumento flessibile sia per la speculazione che per la copertura del rischio.

Gli investitori possono assumere due tipi di posizione:

Long : acquisto di futures prevedendo un rialzo del prezzo, con l’obiettivo di rivendere a un prezzo superiore.

: acquisto di futures prevedendo un rialzo del prezzo, con l’obiettivo di rivendere a un prezzo superiore. Short: vendita di futures prevedendo un ribasso, per ricomprarli a un prezzo inferiore.

Va ricordato che nelle posizioni short i token non vengono posseduti: è la piattaforma stessa a “prestarli” per l’operazione. Ciò rende fondamentale monitorare livelli di margine e rischio di liquidazione.

Modalità di regolamento e scelta della piattaforma

I contratti possono essere regolati in USDT, USDC, altre criptovalute o fiat, a seconda della piattaforma. Alcuni exchange accettano solo stablecoin, altri offrono più flessibilità. La scelta dell’exchange dipende anche dal livello di competenza:

I principianti possono preferire piattaforme semplici come Coinbase o BingX.

possono preferire piattaforme semplici come Coinbase o BingX. I trader esperti tendono a usare Binance, Kraken o OKX per accedere a funzioni avanzate e leve elevate.

Altri aspetti da considerare sono: disponibilità di contratti perpetui e a scadenza, sistemi di margine, varietà di strumenti tecnici e sicurezza.

Conclusione

I futures su Solana sono strumenti fondamentali nel mercato crypto: offrono opportunità di profitto e copertura, ma richiedono un’attenta gestione del rischio. L’alta volatilità di SOL può generare movimenti improvvisi, quindi è essenziale impostare stop-loss e take-profit e, se necessario, affidarsi a bot di trading per migliorare l’efficienza delle strategie.

La scelta della piattaforma giusta e di una strategia coerente è il punto di partenza per operare in modo consapevole e sostenibile nel lungo periodo.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.