10 migliori programmi di affiliazione crypto nel 2025

Prodotti e servizi legati alle criptovalute, come mercati spot, derivati, corsi di formazione e carte di credito Bitcoin, offrono generalmente commissioni di affiliazione tra le più alte del settore.

Gli affiliati guadagnano ogni volta che il referente soddisfa il requisito minimo di conversione (ad esempio, effettuare un deposito) utilizzando il proprio link di riferimento univoco.

I ricavi possono crescere in modo esponenziale man mano che la rete di affiliazione si amplia, poiché molti programmi prevedono pagamenti ricorrenti.

Questa guida esamina i migliori programmi di affiliazione crypto del 2025, classificati in base a tassi di commissione, requisiti di qualificazione, potenziale di guadagno e tempi di pagamento.

Proseguendo nella lettura, sarà possibile scoprire come avviare un’attività di affiliazione nel settore delle criptovalute.

Qui di seguito presentiamo la classifica dei migliori programmi di affiliazione crypto disponibili nel 2025:

MEXC: il miglior programma di affiliazione crypto in assoluto per alti guadagni

Margex: pagamenti giornalieri in Bitcoin quando gli utenti invitati negoziano futures perpetui

OKX : reddito passivo su commissioni di trading spot, futures e opzioni

: reddito passivo su commissioni di trading spot, futures e opzioni Binance: ideale per affiliati con un pubblico online già consolidato

BloFin: possibilità di iniziare subito a guadagnare senza domanda manuale

KCEX: fino al 100% di commissione sugli ordini nel mercato futures

Bybit: pagamenti a vita fino al 30% su tutte le posizioni di trading

CoinEx: due programmi di affiliazione, per principianti e affiliati esperti

Weex: guadagni in mystery box e commissioni quando i referenti completano un’operazione

Bitunix: promozione di conti futures senza KYC con leva fino a 125x

MEXC

Prodotti idonei: trading spot e futures

Commissione: fino al 70% delle commissioni di trading del referente

Metodi di pagamento: USDT

MEXC è un exchange di primo livello con oltre 40 milioni di utenti e volumi giornalieri significativi.

Offre il miglior programma di affiliazione complessivo, con guadagni fino al 70% delle commissioni di trading dei referenti.

Il programma copre sia il trading spot che futures su oltre 4.000 mercati supportati e prevede pagamenti giornalieri in USDT.

Gli affiliati guadagnano per tutta la durata dell’attività del cliente, senza limiti. Inoltre, è possibile ottenere payout maggiorati passando al Livello 2.

Per farlo sono necessari 5 nuovi trader con almeno 2.000 MX (token nativo di MEXC) e 5 USDT di commissioni ciascuno, oppure detenere 20.000 MX personalmente.

Possono aderire creatori di contenuti con oltre 500 follower, siti web a tema crypto e agenzie promozionali. Gli affiliati accettati devono promuovere MEXC almeno due volte al mese, mantenendo un’immagine costantemente positiva.

Pro:

Miglior programma per alte commissioni di affiliazione

Fino al 70% delle commissioni di trading dei referenti

Guadagni illimitati e pagamenti giornalieri in USDT

Supportato da uno dei migliori exchange del 2025

Contro:

Il processo di approvazione può richiedere fino a 3 giorni lavorativi

Non accetta clienti provenienti dagli USA

Margex

Prodotti idonei: trading futures

Commissione: 40% delle commissioni di trading del referente

Metodi di pagamento: BTC

Margex è una piattaforma di trading online che offre derivati crypto tramite futures perpetui.

Supporta oltre 55 criptovalute e consente una leva fino a 100x su Bitcoin ed Ethereum. Questo elevato livello di leva rende possibili guadagni consistenti, poiché Margex condivide con gli affiliati il 40% delle commissioni generate dai referenti.

Le commissioni vengono accreditate giornalmente nel wallet Margex dell’affiliato, tra le 12:00 e le 15:00 UTC.

I guadagni vengono corrisposti in Bitcoin e possono essere prelevati immediatamente, senza importi minimi richiesti.

Margex è considerato uno dei programmi di affiliazione più adatti ai principianti, poiché non richiede un pubblico già esistente per iniziare.

Gli affiliati ricevono un link di referral univoco subito dopo l’apertura del conto e non sono previsti processi KYC. Inoltre, la piattaforma fornisce materiali di marketing pronti all’uso.

Pro:

Opportunità di guadagno elevate con referenti che utilizzano alta leva

Programma semplice con il 40% delle commissioni di trading

Nessun pubblico iniziale richiesto

Pagamenti giornalieri in BTC e prelievi immediati

Dashboard intuitiva per monitorare i guadagni

Contro:

Nessuna possibilità di ricevere i guadagni in altcoin

Assenza di bonus legati a obiettivi di affiliazione

OKX

Prodotti idonei: trading spot, futures e opzioni

Commissione: fino al 50% delle commissioni di trading del referente

Metodi di pagamento: USDT

Con oltre 15.000 affiliati approvati, OKX è uno dei programmi di affiliazione crypto più diffusi a livello globale.

L’exchange di primo livello è altamente regolamentato e ha recentemente ottenuto una licenza per operare negli USA, rappresentando un’ottima opportunità per chi possiede un pubblico statunitense.

La percentuale di commissione parte dal 30% e può salire al 50% man mano che la rete cresce. I guadagni più alti provengono dal trading di derivati, con leva fino a 100x.

Questi mercati includono futures perpetui e a scadenza, oltre a opzioni su Bitcoin ed Ethereum.

In media, 30 trader attivi generano 472 USDT al mese, mentre con 90 trader attivi la media sale a 2.451 USDT.

OKX eroga i pagamenti ogni ora e i fondi possono essere prelevati o reinvestiti.

Pro:

Media di 472 USDT/mese con soli 30 trader attivi

Pagamenti orari

Ampia offerta di strumenti ad alta leva

Possibilità di reinvestire i guadagni come margine di trading

Funzione sub-affiliate per aumentare le entrate

Contro:

Percentuale iniziale limitata al 30%

Commissioni spot basse (0,1%) che riducono il potenziale di guadagno

Binance

Prodotti idonei: trading spot e futures, e mining pool

Commissione: operazioni spot (fino al 50%), operazioni futures (30%), Binance Pool (30%)

Metodi di pagamento: USDT

Come più grande exchange di criptovalute al mondo, gli affiliati Binance promuovono una piattaforma consolidata con oltre 276 milioni di utenti.

L’exchange offre un programma di affiliazione diversificato che copre tre prodotti principali: mercati spot, futures perpetui/a consegna e Binance Pool, il servizio interno di mining della piattaforma.

Gli affiliati guadagnano fino al 50% sulle commissioni di trading spot e una quota fissa del 30% sui mercati futures.

È previsto anche un 30% di commissione sui ricavi della Binance Pool. Inoltre, gli affiliati possono ottenere bonus mensili fino a 72.000$ quando raggiungono i requisiti minimi stabiliti.

La piattaforma regola i pagamenti in USDT direttamente nel wallet dell’exchange.

Gli affiliati hanno accesso a una dashboard avanzata che consente di monitorare i guadagni e analizzare le statistiche, oltre alla disponibilità di un account manager dedicato.

L’unico limite significativo del programma è che i candidati devono avere un seguito già consolidato.

In genere, gli influencer devono contare almeno 5.000 follower attivi, mentre i siti web devono registrare almeno 5.000 visite giornaliere.

Pro:

Lo status di leader di mercato di Binance garantisce un’immediata riconoscibilità del marchio

Guadagni su trading spot, futures e servizi di mining

Bonus elevati al raggiungimento dei target mensili

Accesso ad analisi avanzate e account manager personale

Contro:

Necessario un seguito già consolidato

Prodotti derivati vietati in alcuni Paesi

BloFin

Prodotti idonei: trading futures

Commissione: fino al 50% delle commissioni di trading del referente

Metodi di pagamento: USDT

BloFin è un’altra valida opzione per promuovere un exchange affidabile che offre prodotti ad alta leva.

La piattaforma supporta centinaia di futures perpetui con leva fino a 150x, inclusi altcoin di rilievo come Ethereum e BNB.

Gli affiliati partono con una commissione del 40%, che può salire al 45% e poi al 50% con il passaggio al livello successivo.

BloFin invia i pagamenti in USDT ogni ora e non impone limiti ai guadagni. L’exchange offre anche commissioni sulle sub-affiliazioni fino al 3%, in base al livello e al volume mensile generato.

BloFin è il miglior programma di affiliazione crypto per approvazione immediata: si riceve un link di referral univoco subito dopo l’apertura dell’account.

Per registrarsi basta un’e-mail o un numero di telefono, poiché BloFin opera come exchange senza KYC.

Pro:

Ricezione immediata del link affiliato, senza procedura di approvazione

Nessuna procedura KYC per i nuovi utenti

Fino al 50% di commissioni sui futures

Pagamenti orari in USDT

Contro:

Non ha la stessa notorietà degli exchange di primo livello

Nessun guadagno sulle commissioni del trading spot

KCEX

Prodotti idonei: trading futures

Commissione: fino al 100% delle commissioni di trading del referente (solo ordini market)

Metodi di pagamento: USDT

Con oltre 870 mercati supportati, tra cui meme coin come Shiba Inu e Floki, KCEX è uno dei programmi di affiliazione ideali per promuovere la diversificazione del portafoglio. KCEX è anche uno degli exchange con le tariffe più competitive: i trader spot non pagano commissioni sugli ordini market e limit (0% fee).

Il programma di affiliazione KCEX è pensato per i trader di futures, offrendo fino al 100% della commissione di trading agli affiliati.

Sebbene le fee sui futures siano solo dello 0,1% per lato, l’exchange consente una leva fino a 100x, permettendo di accumulare guadagni rapidamente anche senza un vasto pubblico.

L’exchange effettua pagamenti giornalieri in USDT direttamente sul wallet dell’affiliato, completamente prelevabili senza requisiti aggiuntivi.

Il programma KCEX continua a crescere in popolarità, con oltre 15.000 affiliati registrati e più di 100 milioni di dollari pagati in commissioni.

Pro:

Fino al 100% delle commissioni futures market

Pagamenti giornalieri in USDT

Nessun limite o requisito per il prelievo

Oltre 870 mercati disponibili

Contro:

Nessun guadagno sulle operazioni spot o sui futures limit order

Informazioni limitate sulla pagina ufficiale del programma

Bybit

Prodotti idonei: trading spot e futures

Commissione: fino al 30% delle commissioni di trading del referente

Metodi di pagamento: USDT

Lanciato nel 2018, Bybit è uno dei maggiori exchange di criptovalute a livello globale, con oltre 71 milioni di utenti in più di 160 Paesi.

Gestisce miliardi di dollari di volume di trading giornaliero e supporta quasi 2.000 criptovalute. Bybit offre trading spot, futures perpetui e opzioni che replicano Bitcoin, Ethereum e Solana.

Questa ampia gamma di prodotti consente agli affiliati di rivolgersi a profili di trader molto diversificati.

Il programma prevede una quota fino al 30% sulle commissioni di trading dei referenti, con pagamenti giornalieri in USDT.

Gli affiliati guadagnano commissioni a vita sugli utenti invitati e un ulteriore 10% sulle sub-affiliazioni.

Bybit dichiara che il tasso medio di registrazione derivante dai click sui link affiliati è del 60%, rendendolo uno dei programmi con il miglior tasso di conversione.

La dashboard affiliati è completa, con report dettagliati sull’attività di trading dei referenti e analisi multi-dimensionali.

Gli affiliati ricevono supporto personalizzato one-to-one con un account manager dedicato per massimizzare i guadagni.

Pro:

Tasso medio di conversione del 60%

Commissioni a vita sui trader referenziati

Operatività globale senza obbligo di KYC

Supporto a quasi 2.000 criptovalute

Contro:

Quota massima del 30% inferiore ad altri programmi di affiliazione

Poco adatto a chi non ha già un pubblico consolidato

CoinEx

Prodotti idonei: trading spot e futures

Commissione: programma referral (fino al 40%), programma ambassador (fino al 50%)

Metodi di pagamento: CET (referral), USDT (ambassador)

CoinEx, exchange online con quasi 2.000 mercati di trading, offre due programmi di affiliazione differenti con requisiti e opportunità di guadagno variabili.

Il primo programma è rivolto ai principianti che desiderano condividere link affiliati con amici e familiari. Gli affiliati ricevono il 40% delle commissioni di trading e non è richiesto alcun processo di candidatura: il link affiliato univoco viene mostrato direttamente nella dashboard dell’account.

Le commissioni vengono riconosciute per un anno dalla registrazione del referente e dall’avvio delle operazioni di trading. I pagamenti sono giornalieri, ma in CET, il token nativo dell’exchange.

Chi possiede già un business online preferisce il programma ambassador, che offre commissioni tra il 40% e il 50%, a seconda del livello dell’account e del volume di trading generato. In questo caso, i pagamenti avvengono in USDT e senza limiti di importo.

CoinEx supporta sia il trading spot sia i derivati crypto con leva fino a 100x.

Pro:

40% di commissione per segnalazioni a familiari e amici

Programma ambassador con fino al 50% di payout in USDT

Accesso a spot, futures, rendimenti DeFi e altro

Contro:

Il programma standard paga in CET

Gli ambassador devono mantenere volumi minimi per conservare il livello

Meno riconosciuto a livello globale rispetto ad altri exchange

WEEX

Prodotti idonei: trading futures

Commissione: mystery box fino a 1.000 USDT + fino al 30% di commissione (solo futures)

Metodi di pagamento: USDT

WEEX offre uno dei programmi di affiliazione più redditizi del 2025, con i migliori affiliati che superano i 50.000 USDT al mese di guadagni.

Ogni referente garantisce una mystery box del valore fino a 1.000 USDT, a condizione che apra un account e completi almeno una transazione.

Inoltre, gli affiliati possono guadagnare fino al 30% delle commissioni di trading degli stessi utenti su futures perpetui.

La piattaforma offre leva fino a 300x sulle coppie principali, incrementando il potenziale di guadagno. I pagamenti agli affiliati sono giornalieri, ma il programma è riservato ai Key Opinion Leaders (KOLs), senza indicazione di un numero minimo di follower richiesto.

Tra i vantaggi promozionali, WEEX offre un bonus di benvenuto fino a 30.000 USDT per i nuovi utenti, un fondo di protezione da 1.000 BTC e liquidità di livello istituzionale. Include anche una funzione di copy trading per operare in modo passivo.

Pro:

Miglior programma per guadagnare mystery box

Box fino a 1.000 USDT

Commissioni aggiuntive fino al 30% sulle fee di trading

Contro:

Solo i mercati futures generano commissioni di affiliazione

Nessuna indicazione sul numero minimo di follower richiesto

Possibilità di modifiche ai termini senza preavviso

Bitunix

Prodotti idonei: trading futures

Commissione: fino al 50% delle commissioni di trading del referente (solo futures)

Metodi di pagamento: non specificato

Bitunix è un exchange crypto ad alta leva, con margine minimo richiesto dello 0,8%. Il deposito minimo è di soli 10$ e i nuovi utenti possono registrarsi con una semplice e-mail.

Essendo un exchange senza KYC, non richiede informazioni personali né documenti, permettendo agli affiliati di rivolgersi a un pubblico globale.

Il programma è adatto a qualsiasi attività online, comprese campagne pubblicitarie, influencer sui social media e canali Telegram con utenti già attivi.

Gli affiliati ottengono fino al 50% delle commissioni di trading generate dagli utenti registrati tramite il proprio link, continuando a guadagnare finché i referenti operano sulla piattaforma. I pagamenti delle commissioni avvengono ogni giorno alle 02:00.

Sebbene Bitunix offra anche trading spot, conti di risparmio ad alto interesse e strumenti di copy trading, solo le posizioni futures generano guadagni di affiliazione.

Pro:

Trading futures con leva fino a 125x

Fino al 50% delle fee di trading generate

Registrazione anonima per i nuovi utenti

Contro:

La valuta di pagamento delle commissioni non è specificata

Onboarding potenzialmente più lento rispetto ad altri programmi

Piattaforma non regolamentata

Come funziona un programma di affiliazione crypto?

I migliori programmi di affiliazione crypto offrono una procedura di registrazione semplice e veloce. Spesso è sufficiente aprire un account sull’exchange per ricevere un link di referral univoco.

L’affiliato condivide poi questo link con il proprio pubblico tramite un sito web personale, pubblicità sui social media o community su Telegram.

Gli affiliati guadagnano commissioni quando gli utenti cliccano sul link e soddisfano i requisiti minimi, che di solito includono la registrazione di un account e il completamento di una transazione.

Le commissioni variano in base al programma e al livello dell’account; ad esempio, MEXC è tra i più remunerativi, offrendo una quota del 70%.

Ciò significa guadagnare 7$ per ogni 10$ di commissioni pagate dal referente.

Molti programmi di affiliazione crypto liquidano i pagamenti giornalmente o addirittura ogni ora.

I guadagni possono essere prelevati verso un wallet privato o venduti sull’exchange, se supporta pagamenti in valuta fiat.

In molti casi, gli exchange promettono commissioni a vita, permettendo di guadagnare per l’intero ciclo di attività dell’utente invitato.

I programmi di affiliazione crypto sono redditizi?

I programmi di affiliazione crypto più noti possono rivelarsi molto redditizi, ma il successo dipende dal numero di utenti referenziati e dal volume di trading che questi generano.

In genere, è più profittevole indirizzare gli utenti verso prodotti derivati come futures perpetui e opzioni, che usano alta leva e comportano commissioni più elevate.

Esempio pratico:

Un trader apre un account MEXC tramite il tuo link affiliato.

Effettua un’operazione futures da 500$ con leva 200x , per una posizione complessiva di 100.000$ .

con , per una posizione complessiva di . MEXC applica una commissione dello 0,04% , pari a 40$ .

, pari a . Tu guadagni il 70% di quei 40$, ovvero 28$.

Nell’esempio, si guadagnerebbe anche sulla chiusura della posizione e su tutte le operazioni futures successive dello stesso utente.

Quanto si può guadagnare con il marketing di affiliazione crypto?

I guadagni dipendono da:

Numero di nuovi utenti portati sull’exchange

portati sull’exchange Volume di trading generato da ciascun utente e relative commissioni

generato da ciascun utente e relative commissioni Percentuale di revenue share (es. 70%)

Non esiste una cifra fissa: alcuni affiliati guadagnano sei o sette cifre l’anno, altri quasi nulla.

La chiave è costruire una community online in cui il pubblico si fidi abbastanza da cliccare il link affiliato.

Questo processo richiede mesi o anni, quindi non bisogna aspettarsi guadagni senza un impegno costante.

Ad esempio, mentre i prodotti derivati sono popolari negli USA e in Europa, nei Paesi emergenti potrebbe esserci maggiore interesse per i migliori exchange P2P.

Come scegliere il programma di affiliazione crypto giusto

La scelta del programma giusto per il proprio business e pubblico online è fondamentale. Ecco i principali fattori da considerare.

Struttura delle commissioni

Valutare la percentuale del guadagno quando il referente completa operazioni di trading. Ad esempio, MEXC offre il 70%, mentre Bybit si ferma al 30%.

Verificare quali prodotti generano commissioni: alcuni programmi includono solo i futures, altri anche lo spot e i rendimenti DeFi. Occorre capire se le commissioni sono a vita o limitate nel tempo.

Termini di pagamento

Controllare in quale valuta vengono corrisposte le commissioni: la maggior parte in USDT, altri anche in BTC. Queste crypto di grande capitalizzazione sono facilmente convertibili in denaro reale.

Vanno considerati anche i tempi di pagamento: i migliori programmi liquidano entro 24 ore. Verificare se esistono soglie minime di prelievo prima di incassare.

Reputazione e riconoscibilità del brand

Promuovere exchange consolidati e riconosciuti a livello globale migliora i tassi di conversione, aumentando click, registrazioni e operazioni completate. MEXC, Margex e OKX sono tra i più popolari grazie a un’ottima reputazione, prelievi rapidi e ampia offerta di mercati.

Promuovere exchange nuovi o con volumi bassi, anche con commissioni elevate, porta spesso a conversioni scarse.

Strumenti e supporto per affiliati

I programmi consolidati offrono strumenti di marketing completi per tracciare le campagne, identificando cosa funziona meglio in base al target e al materiale promozionale usato.

Una dashboard dettagliata aiuta a monitorare registrazioni e mercati negoziati dai referenti, oltre alle commissioni generate.

Il supporto clienti è un altro elemento cruciale: i migliori programmi mettono a disposizione account manager dedicati, contattabili via e-mail, telefono o videochiamata.

Conclusione

I programmi di affiliazione crypto sono adatti a chi dispone di un pubblico online rilevante, come siti web o canali social.

Anche i principianti possono iscriversi, ma occorrono mesi per costruire una community attiva.

Nel complesso, MEXC offre le migliori opportunità di guadagno, con una quota del 70% sulle commissioni di trading generate dai referenti.

Con futures MEXC fino a 500x di leva, le commissioni possono essere particolarmente elevate, soprattutto considerando che il programma prevede pagamenti a vita.

