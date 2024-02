Milan-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in streaming

San Siro si illumina con la grande sfida tra Milan e Atalanta. Il big match della 26esima giornata di Serie A si gioca sul terreno del Meazza in una sfida dal sapore di Champions League.

I rossoneri sono in terza posizione a due punti dalla Juventus, mentre l’Atalanta cerca il successo per riagganciare il Bologna al quarto posto con ancora una partita da giocare. Stranezze del destino: gli orobici resteranno a Milano per preparare proprio il recupero contro l’Inter che si giocherà in settimana.

La partita avrà inizio domenica 25 febbraio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Milan-Atalanta in streaming: le probabili formazioni

Il Milan si prepara con Maignan in porta e una difesa composta da Florenzi, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. Reijnders e Bennacer guideranno il gioco a centrocampo, mentre in attacco ritroviamo Giroud con il supporto di Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

In casa Atalanta c’è da registrare l’infortunio di Lookman e il rientro incerto di Palomino. In difesa vedremo quindi Zappacosta, Scalvini, Djimsiti e Kolasinac con De Roon ed Ederson a centrocampo affiancati da Holm e Ruggeri sulle fasce.

In attacco, Koopmeiners e De Ketelaere sono sicuri di una maglia da titolare, mentre Miranchuk si giocherà il posto con Scamacca.

