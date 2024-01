Milan-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Sfida molto interessante questa sera a San Siro tra Milan e Bologna. I rossoneri sono reduci da quattro vittorie consecutive e vogliono proseguire nel trend per mantenere saldo il terzo posto in classifica.

Situazione delicata per i felsinei: dopo un girone d’andata da sogno, nelle ultime tre partite hanno raccolto soltanto un punto ma restano comunque a due lunghezze dalla zona Champions League. Sognare è ancora lecito.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Milan-Bologna in streaming: le probabili formazioni

Stefano Pioli sembra orientato a confermare l’undici titolare che ha ottenuto successi nelle ultime due uscite. Ecco quindi il consueto 4-2-3-1 con Maignan in porta, Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez in difesa. A centrocampo Adli e Reijnders, mentre in attacco Pulisic, Loftus-Cheek e Leao supporteranno Giroud.

Per gli ospiti, la squalifica di Posch costringerà Thiago Motta a modificare la difesa, dando spazio a De Silvestri sulla fascia destra. Importantissimo il rientro di Zirkzee dalla squalifica.

Una formazione che dovrebbe presentarsi dunque con Skorupski tra i pali, difesa composta da De Silvestri, Beukema, Calafiori e Kristiansen. A centrocampo, Freuler e Aebischer, con Orsolini, Ferguson e Saelemaekers (o Urbanski) a supporto di Zirkzee in avanti.

