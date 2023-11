Milan-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Sfida interessante e delicata quella tra Milan e Fiorentina per l’anticipo serale della tredicesima giornata di Serie A. I rossoneri non vincono ormai da quattro partite e vogliono approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Inter per riguadagnare terreno in chiave scudetto. La viola ha battuto il Bologna nell’ultima partita prima della sosta e vuole riprendere il trend positivo.

La partita avrà inizio alle 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Milan-Fiorentina in streaming: le probabili formazioni

Nel Milan, l’attacco è alle prese con un’emergenza a causa degli infortuni di Okafor e Leao, mentre Giroud è squalificato. Di conseguenza, ci saranno Pulisic e Chukwueze sulle fasce offensive, con Jovic come prima punta.

A centrocampo, possibile l’utilizzo di Loftus-Cheek, essendo rientrato giovedì e in staffetta con Musah, mentre potrebbe esserci un possibile turnover di Krunic a favore di Pobega. In difesa, Tomori e Thiaw saranno al centro, con Calabria e Theo Hernandez come terzini. Maignan sarà il portiere.

Per la Fiorentina, Beltran è tornato disponibile, ma Kayode è fuori gioco. Beltran si gioca il ruolo da prima punta in una sfida serrata con Nzola (con occhio attento a Kouamè). Parisi sostituirà il terzino destro, mentre Biraghi agirà dal lato opposto.

Sugli esterni d’attacco, Gonzalez e Brekalo saranno schierati, con Ikonè che minaccia un’insidia a Brekalo. Bonaventura sarà il trequartista, mentre la diga mediana sarà formata da Arthur e Duncan. Ranieri è squalificato.

