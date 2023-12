Milan-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il Milan di Pioli non può più sbagliare. Il match del sabato sera della quattordicesima giornata di Serie A propone la sfida al Meazza tra i rossoneri e il Frosinone.

I padroni di casa, reduci dalla brutta “scoppola” rimediata in Champions League contro il Borussia che è quasi costata l’eliminazione, cercano il secondo successo di fila il campionato per non perdere distacco da Inter e Juventus. Per i neopromossi, invece, si gioca sulle ali dell’entusiasmo. Nono posto in classifica e tanta voglia di stupire ancora.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederla qui in diretta streaming su DAZN.

Milan-Frosinone in streaming: le probabili formazioni

La squadra di casa si schiererà con Maignan tra i pali, protetto da Calabria, Tomori, Simic e Theo Hernandez.

Il centrocampo vedrà Musah, Reijnders e Loftus-Cheek, mentre l’attacco sarà guidato da Chukwueze, Jovic e Pulisic. Assente Giroud, squalificato per questa partita, mentre diversi giocatori, inclusi Caldara, Kalulu, Leao, Okafor, Pellegrino, Sportiello, Thiaw e Kjaer, sono fermi ai box.

Il Frosinone si presenterà con Turati tra i pali, difeso da Oyono, Okoli, Romagnoli e Monterisi.

A centrocampo, Garritano, Barrenechea e Reinier saranno pronti a contrastare il Milan. In attacco, Soulé, Cheddira e Ibrahimovic cercheranno di capitalizzare sulle eventuali debolezze della difesa avversaria. Nessuna squalifica nel Frosinone, ma gli infortuni di Harroui, Kalaj, Marchizza, Lirola e Mazzitelli creeranno alcune assenze significative.

