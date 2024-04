Milan-Inter: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il derby più atteso dagli interisti e più temuto dai milanisti è arrivato. Oggi è il giorno che potrebbe consegnare ai nerazzurri il 20esimo scudetto della loro storia: la tanto agognata seconda stella sul petto, prima dei cugini, proprio in casa loro. Per la squadra di Simone Inzaghi è il primo match point: serve la vittoria.

Missione duplice quindi per il Milan: interrompere la striscia negativa nei derby che dura ormai dallo scorso anno e culminata con il brutto 5-1 subito all’andata e soprattutto evitare che i rivali possano festeggiare lo scudetto del sorpasso e della seconda stella proprio in questa partita.

Il match avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederlo in diretta streaming su DAZN sfruttando la nuova offerta a 19,90 euro al mese.

Milan-Inter in streaming: le probabili formazioni

Per il suo ultimo derby da allenatore del Milan, Pioli pensa ad un 4-2-3-1 con Leao unica punta e Giroud a riposo. In difesa sono fuori sia Thiaw che Kjaer: giocherà quindi Gabbia con Tomori, Calabria e Theo Hernandez. Sulla trequarti spazio a Musah e Pusilic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao

Simone Inzaghi si gioca il suo match point con un 3-5-2 che vede il rientro di Pavard in difesa, affiancato da Acerbi e Bastoni. Sfida a centrocampo per una maglia tra Darmian e Dumfries, mentre non si discutono Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco, la coppia delle meraviglie formata da Lautaro e Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

Calcio d’inizio alle ore 20.45. Non perderti la diretta streaming su DAZN approfittando dell’offerta a 19,90 euro al mese.