Milan-Lecce: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il Milan va a caccia della quinta vittoria consecutiva nell’anticipo del sabato della 31esima giornata di Serie A. I rossoneri, distanti 14 punti dall’Inter capolista, ospitano il Lecce, squadra in cerca di tranquillità in chiave salvezza in vista dell’ultima fase della stagione.

La partita avrà inizio alle ore 15 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Milan-Lecce in streaming: le formazioni

Pioli punta sul 4-2-3-1 con Maignan tra i pali e una difesa composta da Calabria, Gabbia, Tomori e Hernandez. In mezzo al campo ci sarà spazio per Adli e Reijnders, con Pulisic che prenderà il ruolo di trequartista con il supporto di Chukwueze e Leao sulle fasce. Giroud sarà l’unica punta.

4-4-2 invece per il Lecce con Falcone tra i pali e una linea difensiva formata da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo. Mediana a quattro composta da Almqvist, Blin, Ramadani e Dorgu: infine, Krstovic in attacco in coppia con Banda.

