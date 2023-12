Milan-Monza: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Archiviata la delusione in Champions League, con il passaggio in Europa League, per il Milan arriva il momento di gettarsi nuovamente sul campionato per riscattare la sconfitta subita nei minuti finali sul campo dell’Atalanta. A San Siro, in un derby più che lombardo, arrivano i vicini di casa del Monza che sognano la zona Europa dopo il successo ottenuto sul Genoa.

La partita avrà inizio domenica 17 dicembre alle ore 12.30 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Milan-Monza in streaming: le probabili formazioni

La difesa del Milan è ancora alle prese con numerose assenze, con Thiaw, Kjaer, Kalulu, Pellegrino e Caldara infortunati, e l’aggiunta dell’indisponibile Calabria a causa della squalifica. Pioli dovrà quindi trovare soluzioni creative per la retroguardia. Maignan sarà confermato in porta, mentre Florenzi, Tomori e Theo Hernandez comporranno il nucleo difensivo. La vera incognita sta nella scelta tra i giovani difensori Primavera Simic e Bartesaghi.

A centrocampo, Pioli potrebbe dare spazio a Bennacer fin dall’inizio, affiancato da Musah e Loftus-Cheek. L’attacco vedrà un tridente di grande talento composto da Pulisic, Leao e Jovic, che sostituirà Giroud tenuto a riposo per questa partita. La scelta di Jovic, che sta mostrando segni di rinascita, potrebbe essere la chiave per sbloccare la difesa del Monza e portare il Milan a una vittoria necessaria.

Per quanto riguarda i brianzoli, Palladino sta lavorando su una difesa rinforzata, con i possibili rientri di Pablo Marì e Caldirola. Il centrocampo rimarrà stabile con Pessina e Gagliardini, mentre l’attacco sarà guidato da Colombo, con il supporto di Mota Carvalho e Colpani.

