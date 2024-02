Milan-Napoli: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il Milan per continuare la corsa verso Juventus e Inter, il Napoli per rilanciarsi in chiave Champions League. A San Siro ci sono due squadre con tanta fame di vittoria che si sfidano adesso per la 24esima giornata di Serie A.

La partita avrà inizio domenica 11 febbraio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming qui su DAZN.

Milan-Napoli in streaming: le probabili formazioni

Assente Reijnders nel Milan, al suo posto Bennacer. Pioli sceglierà il modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta, Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez in difesa.

A centrocampo, appunto, Bennacer al fianco di Adli. Giroud in attacco con il supporto di Leao, Loftus-Cheek e Pulisic.

Il Napoli di Mazzarri si schiererà con un 3-5-1-1, con una difesa a tre composta da Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus. In mediana, Di Lorenzo e Mazzocchi agiranno sugli esterni, mentre il terzetto centrale sarà formato da Lobotka, Anguisssa e Cajuste. A supporto dell’unica punta, Simeone, ci sarà Kvaratskhelia. Il Napoli dovrà ancora fare a meno di Osimhen, impegnato nella finale di Coppa d’Africa, e di Mario Rui, squalificato. Gollini sarà il portiere titolare.

Calcio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 11 febbraio. Diretta streaming esclusiva su DAZN.

