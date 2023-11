Milan-PSG: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il Diavolo non può sbagliare. Milan e PSG si affrontano per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League: una grande sfida che può determinare il destino dei rossoneri nella massima competizione europea.

Ancora a secco di vittorie nel girone, la squadra di Pioli ha a disposizione soltanto il risultato della vittoria di prestigio per continuare a sperare nel passaggio del turno. Come ha dimostrato la partita di andata, però, non sarà un compito semplice.

La partita, prevista alle ore 21, sarà trasmessa in diretta streaming su NOW TV per gli abbonati al pass Sport.

Milan-PSG in streaming: le probabili formazioni

Stefano Pioli riceve buone notizie in vista dell’incontro, con il recupero sia di Cristian Pulisic che di Theo Hernandez, che saranno pronti per scendere in campo contro il PSG. Il calciatore statunitense, assente insieme al francese nell’ultima partita contro l’Udinese, completerà il tridente d’attacco con Giroud e Leao.

A centrocampo, sembra probabile che Rejinders giochi da titolare davanti alla difesa in compagnia di Loftus-Cheek. L’altro posto a centrocampo dovrebbe andare a Musah piuttosto che a Krunic.

In difesa, con il ritorno di Hernandez, Thiaw affiancherà Tomori, considerando anche l’indisponibilità di Kjaer.

Luis Enrique deve invece fare i conti con tre assenze, in quanto Danilo, Kimpembe e Nuno Mendes non saranno disponibili. Tuttavia, il tecnico spagnolo sembra avere già in mente la formazione che schiererà. Ovviamente, Mbappé sarà presente, posizionato sulla fascia sinistra del tridente, con Kolo Mouani in avanti e Dembelé sul lato opposto.

A centrocampo, il giovane talento Zaire-Emery, che si è rapidamente adattato al grande palcoscenico, sarà affiancato da Ugarte e dal coreano Lee. In difesa, ci sarà una sfida tra fratelli, con Lucas opposto a Theo Hernandez.

Una notte da Champions League: calcio d’inizio alle 21 in diretta streaming su NOW.

