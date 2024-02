Milan-Rennes: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il Milan, retrocesso dalla Champions League, fa il suo debutto in Europa League nei playoff per accedere agli ottavi di finale. A San Siro arriva l’ostica formazione francese del Rennes, assolutamente da non sottovalutare.

La partita avrà inizio il 15 febbraio alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN. Se ti trovi all’estero e vuoi usare il tuo abbonamento ti basta attivare una VPN come NordVPN in modo da selezionare un server italiano e dare il via alla diretta.

Milan-Rennes in streaming: le probabili formazioni

Pioli sta valutando diverse opzioni per la sua formazione. Certo Maignan in porta, mentre a destra Florenzi potrebbe sostituire Calabria, infortunato. Il reparto difensivo vedrà la presenza di Gabbia e Theo Hernandez, con Kjaer, non al massimo della forma, o Terracciano che potrebbero completare il quartetto.

A centrocampo, Reijnders farà il suo ritorno, affiancato da Bennacer o Adli, anche se l’utilizzo di Musah non è da escludere. In attacco, pochi dubbi: dietro a Giroud, Pulisic, Loftus-Cheek e Leao completeranno il reparto da destra a sinistra.

