Milan-Slavia Praga: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il Milan attende lo Slavia Praga per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Una formazione ostica, quella ceca, che ha già messo in difficoltà la Roma nella fase a gironi. I rossoneri vogliono chiudere la pratica già adesso per evitare brutte sorprese al ritorno.

La partita avrà inizio giovedì 7 marzo alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN oppure con il pass Sport di NOW.

Milan-Slavia Praga in streaming: le probabili formazioni

Il Milan si prepara alla sfida con una formazione dalle poche variazioni rispetto alla sfida vittoriosa contro la Lazio. Pioli sembra infatti intenzionato a mantenere invariato il reparto offensivo, con i soliti tre giocatori alle spalle di Giroud.

La novità principale riguarda il ritorno di Reijnders dal primo minuto, con Bennacer destinato a partire dalla panchina. In difesa, Florenzi sembra essere preferito a Calabria, mentre Gabbia, affiancato da Kjaer, prende il posto di Thiaw.

Per quanto riguarda lo Slavia Praga, l’allenatore Trpisovský si trova di fronte a un paio di scelte importanti. In attacco, van Buren potrebbe essere messo in discussione da Chytil, mentre tra i difensori centrali Ogbu sembra avere la preferenza su Holes.

Da segnalare le assenze per infortunio di Zafeiris, centrocampista chiave della squadra, e di Sevcik, che non sarà disponibile per la partita.

