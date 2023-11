Milan-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Milan e Udinese si affrontano per l’undicesima giornata di Serie A con sentimenti simili.

I rossoneri vogliono riscattare il pareggio di Napoli, che dopo il vantaggio ottenuto nel primo tempo è sembrato quasi come una sconfitta. Per i bianconeri invece manca ancora la prima vittoria in campionato e la classifica è già estremamente pericoloso.

Milan-Udinese in streaming: le probabili formazioni

Pioli deve fare i conti con una serie di infortuni e l’importante impegno di Champions League in programma martedì. La formazione titolare è pressoché obbligata, con Maignan tra i pali, Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Krunic e Reijnders come mediani, Musah schierato come esterno destro, Leao sulla sinistra e Giroud in avanti.

Per il ruolo d’attaccante, la scelta è tra Jovic, favorito, e Okafor. Loftus-Cheek è rientrato e sarà disponibile in panchina. Tuttavia, ci sono alcune assenze importanti, come Pulisic e Chukwueze.

Per quanto riguarda l’Udinese, Cioffi non prevede grandi cambiamenti nella formazione che affronterà il Milan. Masina è tornato disponibile dopo un lungo infortunio, mentre Davis è ancora assente. Silvestri sarà il portiere in un modulo 3-5-2, con Kabasele, Bijol e Nehuen Perez in difesa. Sulla fascia sinistra, il ballottaggio è tra Zemura e Kamara, con il primo in vantaggio. Dall’altro lato, Ebosele dovrebbe ottenere la maglia da titolare, considerando i 120 minuti giocati da Ferreira in Coppa Italia.

Walace agirà come mediano davanti alla difesa, con Samardzic come mezzala, affiancato da uno tra Payero, Lovric e Pereyra, che dovrebbe essere riconfermato sulla trequarti. Success è in vantaggio su Lucca per completare il duo offensivo.

