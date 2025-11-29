Miner solitario si aggiudica l'intera ricompensa del blocco BTC: PepeNode afferma che le probabilità non devono essere così rare

La probabilità che un miner solitario ottenga un blocco di Bitcoin (BTC) è astronomicamente bassa quando il proprio sistema dispone di un hashpower minimo, e non è un’esagerazione. Eppure un miner, utilizzando un vecchio ASIC, è riuscito in qualche modo a compiere l’impossibile, minando un intero blocco da solo.

Per il nuovo progetto “mine-to-earn” PepeNode (PEPENODE), però, guadagnare criptovalute non dovrebbe essere un miracolo da una possibilità su un milione. Il mining dovrebbe tornare un’attività accessibile a tutti, soprattutto agli utenti retail, la vera spina dorsale della rapida ascesa dell’industria crypto.

Ed è esattamente per questo che PepeNode ha sviluppato una simulazione gamificata del mining reale: i giocatori costruiscono le proprie configurazioni di mining virtuali, competono con gli altri e guadagnano criptovalute reali lungo il percorso. Non BTC, ma alcune delle principali meme coin del settore, tra cui Pepe (PEPE) e Fartcoin (FARTCOIN), con altre in arrivo man mano che l’ecosistema evolve.

Durante la prevendita in corso, gli investitori possono inoltre assicurarsi il token che alimenta l’intero gioco: PEPENODE, la meme coin di utilità necessaria per costruire ed espandere le configurazioni di mining. Il prezzo attuale è di 0,0011638 dollari, ma aumenterà tra 24 ore, quando inizierà il prossimo round di prevendita.

Il mining in solitaria è una scommessa da un milione a uno, PepeNode rende di nuovo possibile guadagnare

Un miner solitario di Bitcoin ha appena realizzato ciò che la maggior parte del settore considera impossibile: trovare un blocco utilizzando un singolo vecchio ASIC con un hashpower di appena 6 TH/s. Con una potenza così ridotta, il miner controllava soltanto lo 0,0000007% della rete e aveva una probabilità su 180 milioni di ottenere un blocco, un livello di rarità per cui ci si aspetterebbe di attendere secoli.

Congratulations to extremely lucky miner 3K99~Ct8M with only SIX TH for solving the 308th solo block at https://t.co/UWgBvLkDqc. A miner of this size has only a a in 180 million chance of solving a block each day! https://t.co/Jx3fTUlaIe pic.twitter.com/F5CKVrEfYt — Dr -ck (@ckpooldev) November 21, 2025

Eppure, contro ogni logica, è riuscito a portare a casa 3,146 BTC, per un valore di quasi 265.000 dollari, segnando uno degli episodi più fortunati di mining in solitaria nella storia recente.

Questo momento, per quanto spettacolare, mette in evidenza una dura realtà: il mining in solitaria è ormai quasi impossibile da vincere per l’utente medio, poiché Bitcoin è sempre più dominato da grandi operatori e infrastrutture industriali. Oggi, per chi tenta il mining da solo, il percorso si riduce a due opzioni poco favorevoli: investire milioni come fanno gli operatori istituzionali o sperare in un autentico miracolo.

PepeNodesta ribaltando questa dinamica, restituendo il “mining” agli utenti retail. Chiunque disponga di un semplice laptop o persino di un dispositivo mobile può creare una configurazione di mining virtuale, competere strategicamente con altri giocatori e guadagnare criptovalute in un’esperienza competitiva, accessibile e veramente divertente.

PepeNode ha creato un gioco di mining in cui l’abilità batte il capitale

Il gioco di mining virtuale di PepeNode introduce un nuovo modo per gli utenti di ottenere ricompense in monete meme giocando a un simulatore di mining strategico, pensato per il moderno utente crypto.

I giocatori iniziano convertendo fiat o criptovalute in token PEPENODE, che poi utilizzano per acquistare i componenti necessari alla costruzione della propria configurazione di mining virtuale: nodi, aggiornamenti infrastrutturali, espansioni della server room e altri elementi essenziali per migliorare le prestazioni.

Ogni scelta conta. La combinazione ottimale dei nodi influisce direttamente sull’efficienza dell’impianto: una configurazione forte genera più token PEPENODE per ciclo, mentre una più debole ne produce meno, incoraggiando i giocatori a pianificare con attenzione l’allocazione delle proprie risorse.

Tutti i parametri chiave — compreso l’hashrate virtuale e la quota di rete di ogni utente — sono completamente visibili, riflettendo fedelmente il mining reale senza però i costi proibitivi.

In sintesi, il gioco non premia il capitale, ma la strategia. Il successo non dipende dal superare gli altri miner in capacità di spesa, ma nell’aggirarli con intelligenza, evitando la corsa agli armamenti hardware che ha escluso gli utenti retail dal mining di Bitcoin.

E per chi scala le classifiche, le ricompense diventano ancora più interessanti: i migliori ottengono premi aggiuntivi in importanti meme coin come PEPE e FARTCOIN, con la possibilità che altre preferite dal pubblico — tra cui Dogecoin (DOGE) — vengano integrate con la crescita dell’ecosistema.

Ottieni PEPENODE al prezzo più basso finché puoi

Prima del lancio ufficiale del gioco, PepeNode rimane in prevendita, offrendo agli utenti la possibilità di acquistare il token nativo PEPENODE a un prezzo scontato.

PEPENODE è la risorsa centrale necessaria per espandere le configurazioni di mining virtuale, acquistare nodi e sbloccare l’esperienza completa del modello “mining-to-earn”. Due fattori chiave potrebbero contribuire in modo decisivo all’aumento del prezzo del token.

Il primo riguarda la potenziale quotazione su exchange di primo livello, poiché la crescente attenzione del mercato sta portando PepeNode nel radar delle principali piattaforme. Il secondo è il design deflazionistico del token: il 70% dei PEPENODE utilizzati per gli upgrade viene bruciato in modo permanente, generando una scarsità progressiva e una struttura sostenibile nel lungo periodo.

Ecco perché agire ora può fare la differenza. Sebbene la prevendita non abbia ancora una data di conclusione definita, ogni round è limitato nel tempo e, una volta terminato, il prezzo aumenta automaticamente.

Per partecipare, basta visitare il sito ufficiale di PepeNode e acquistare PEPENODE utilizzando ETH, BNB, USDT (ERC-20 o BEP-20) oppure una carta di credito o debito.

PepeNode consiglia l’utilizzo di Best Wallet, considerato da molti il miglior wallet crypto e Bitcoin attualmente disponibile. Il progetto è già presente su Upcoming Tokens, la piattaforma di screening di Best Wallet dedicata ai progetti verificati, che permette di acquistare, tracciare e richiedere token direttamente dall’app.

Lo smart contract del token è stato verificato da Coinsult, offrendo ai primi utenti un livello aggiuntivo di fiducia e sicurezza riguardo alla solidità del codice.

Segui il progetto su X e su Telegram per restare aggiornato sugli sviluppi.

