Mini PC in sconto su Amazon, ha 16 GB di RAM e un coupon da 70 €

Occupare meno spazio sulla scrivania è possibile a partire proprio dal computer principale. Scegliendo infatti di acquistare un mini PC, gli utenti potranno avere ottime caratteristiche miste ad un cospicuo risparmio di spazio.

Gli utenti che infatti hanno più di un monitor sul proprio piano, hanno bisogno di avere una disposizione ben precisa. A tal proposito un piccolo computer potrebbe essere l’ideale, soprattutto se dotato di ottime specifiche tecniche come quello di NiPoGi. In vendita su Amazon oggi c’è una variante con ottime caratteristiche all’interno, che di certo non farà rimpiangere alcun computer di dimensioni maggiori.

Oltre ad essere molto bello da vedere, questo mini PC concede quindi anche grandi performance. Grazie ad Amazon, il prezzo scende di ben 70 €, basterà solo applicare il coupon nella pagina di acquisto. Il costo finale sarà di 179 €. C’è un anno di garanzia e la spedizione rapida.

Il mini PC di NiPoGi e le sue specifiche tecniche

Partendo dall’estetica, si tratta di una piccola scatoletta compresa di ogni tipo di entrata disponibile, a partire dalle USB a doppia velocità fino ad arrivare ad HDMI, cavo Ethernet Gigabit e quant’altro.

Il mini PC dispone di 16 GB di memoria RAM e di 512 GB di SSD interno. Il tutto è messo in moto da un processore Intel Celeron N5105. Si possono connettere fino a tre display in 4K.

Il gran numero di acquisti registrato da Amazon in questi giorni rende giustizia alle caratteristiche tecniche di questo computer. Il mini PC di NiPoGi, come avete avuto modo di vedere dalle specifiche, garantisce ottime prestazioni ed è anche molto bello in termini di design.

Non manca dunque veramente nulla, per cui bisogna solo acquistarlo. Costa 179 € grazie al coupon 70 € da aggiungere in pagina.

