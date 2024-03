"Mio padre è un sicario": come guardarlo in streaming su NOW

NOW ha accolto, a partire dallo scorso 6 marzo, un nuovo thriller che terrà gli spettatori con il fiato sospeso: “Mio padre è un sicario”, con l’attore Nicolas Cage nei panni del protagonista, è disponibile in streaming sulla piattaforma: basta sottoscrivere uno dei piani a pagamento, i cui prezzi partono da soli 9,99 euro al mese.

Come guardare “Mio padre è un sicario”

Invischiate in un’organizzazione criminale, Ashley e la figlia Sarah sono in serio pericolo. L’unico che può salvarle? Matt, il padre di Ashley, ritiratosi alle isole Cayman per godersi la vita. Ma l’arrivo delle due andrà a mettere ogni cosa a soqquadro e più Ashley passerà tempo con il padre, più si renderà conto di quanti segreti le ha celato in passato. Su di loro pende una spada di Damocle: Donnie, il boss della malavita.

Per guardare “Mio padre è un sicario” in streaming su NOW è necessario sottoscrivere un abbonamento, a scelta tra i due disponibili:

Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium a 11,99 euro al mese per 12 mesi (in alternativa a 14,99 euro al mese)

per 12 mesi (in alternativa a 14,99 euro al mese) Pass Cinema + Pass Entertainment a 9,99 euro al mese con l’abbonamento annuale (oppure 11,99 euro mensili)

Il Pass Cinema, nello specifico, garantisce l’accesso a tutti i film di Sky Cinema, comprese le ultime uscite mensili. Il Pass Entertainment, invece, offre una vasta gamma di serie TV italiane e internazionali, insieme agli show originali più amati come MasterChef e Pechino Express. Poi c’è Premium: un comodo extra per chi desidera guardare su due dispositivi in contemporanea, avere accesso a contenuti on-demand senza interruzioni pubblicitarie e godersi l’audio immersivo fornito da Dolby Digital 5.1.

