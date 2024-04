Mondly: -95% sul piano a vita e accesso gratuito alle app AR e Kids

Mondly, acclamata piattaforma per l’apprendimento delle lingue, ha lanciato un’offerta straordinaria: uno sconto del 95% sul suo piano a vita, con accesso gratuito incluso alle sue rivoluzionarie app AR (Realtà Aumentata) e Mondly Kids. Questa promozione rappresenta un’opportunità eccezionale per chiunque desideri imparare una nuova lingua o perfezionare le proprie competenze linguistiche: paghi solo 99,99 Euro anziché 1999,99 Euro!

Mondly si distingue nel mercato per il suo approccio innovativo. Utilizzando la tecnologia di realtà aumentata, gli utenti possono interagire con oggetti virtuali e personaggi, rendendo il processo di apprendimento non solo efficace ma anche estremamente divertente. In aggiunta, Mondly Kids offre una piattaforma sicura e stimolante per i più piccoli per poter esplorare nuove lingue attraverso giochi ed attività interattive, sviluppate specificamente per stimolare la loro curiosità e il desiderio di imparare.

Scegli subito la convenienza di Mondly

Con l’accesso fino a 41 lingue, il piano a vita di Mondly si adatta perfettamente a studenti di ogni livello, dai principianti agli avanzati. Che si tratti di migliorare le proprie prospettive di carriera, di prepararsi per un viaggio all’estero, o semplicemente di esplorare nuove culture, Mondly offre gli strumenti necessari per raggiungere i propri obiettivi.

Questa offerta a tempo limitato permette di ottenere il piano a vita di Mondly, compreso l’accesso alle app AR e Mondly Kids. È l’occasione perfetta per investire nel proprio futuro e in quello dei propri cari, avviando un viaggio appassionante e arricchente nel mondo delle lingue.

AR: impara le lingue in modo interattivo e coinvolgente grazie alla realtà aumentata. Trasforma la tua casa in un’aula di lingue e immergiti completamente nella nuova lingua che stai imparando.

impara le lingue in modo interattivo e coinvolgente grazie alla realtà aumentata. Trasforma la tua casa in un’aula di lingue e immergiti completamente nella nuova lingua che stai imparando. Kids: aiuta i tuoi bambini ad apprendere una nuova lingua in modo divertente e giocoso. Con Mondly Kids, i più piccoli potranno imparare divertendosi con attività interattive e personaggi accattivanti.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: approfitta ora dello sconto del 95% sul piano a vita di Mondly e apri le porte a un mondo di opportunità. Con Mondly, l’apprendimento delle lingue diventa un’avventura senza confini.