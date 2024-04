Mondly: 96% di sconto su 41 lingue e due app aggiuntive GRATIS

Se sei alla ricerca di un modo divertente, efficace e conveniente per imparare una nuova lingua, allora Mondly è la soluzione che fa per te. Approfitta dell’offerta: uno sconto del 96% su tutte le 41 lingue a vita e l’accesso gratuito a due applicazioni extra – Mondly AR e Mondly Kids.

Accesso bonus a Mondly AR e Mondly Kids

Con oltre 125 milioni di download, Mondly si è guadagnata il titolo di “App dell’Anno da Facebook” e “Migliore nuova app” da Apple. Non è una sorpresa, considerando la sua efficacia nel rendere l’apprendimento delle lingue un’esperienza coinvolgente e gratificante.

Mondly utilizza una combinazione di esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Non è solo un metodo di apprendimento, ma un’esperienza immersiva che ti farà sentire come se stessi vivendo nel paese di cui stai imparando la lingua.

Con questa offerta speciale, ottieni uno sconto del 96% su tutte le 41 lingue a vita e l’accesso gratuito a due app extra: Mondly AR e Mondly Kids. Mondly AR porta l’apprendimento delle lingue a un livello superiore, offrendoti lezioni interattive in realtà aumentata. Mentre Mondly Kids è progettato appositamente per i più piccoli.

Grazie alla collaborazione con insegnanti madrelingua e funzionalità esclusive, come un chatbot con riconoscimento vocale, potrai imparare le migliori pronunce e accenti, ma anche praticare conversazioni reali in qualsiasi momento. Un bell’aiuto, che nessun’altra app di apprendimento delle lingue ti offre.

Le lingue disponibili con Mondly sono 41. Con l’offerta limitata, puoi accedervi a vita con uno sconto esclusivo del 96% e ottenere le due applicazioni Mondly AR e Mondly Kids senza alcun costo aggiuntivo.