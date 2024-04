Mondly da non perdere: sconto del 95% sul piano a vita con app AR e Kids gratis

Imparare una nuova lingua non è mai stato così facile e conveniente! Per un periodo limitato, Mondly, l’app leader per l’apprendimento delle lingue, offre un incredibile sconto del 95% su un piano a vita. Significa che puoi accedere a tutti i contenuti e funzionalità dell’app per sempre a soli 99,99 Euro.

Ma non è tutto! Con questo speciale pacchetto, riceverai anche l’accesso gratuito alle app AR e Kids. AR utilizza la realtà aumentata per rendere l’apprendimento delle lingue ancora più coinvolgente e interattivo, mentre Kids è l’app perfetta per insegnare ai bambini le basi di una nuova lingua in modo divertente e giocoso.

Perché scegliere Mondly?

Metodo efficace e coinvolgente: Mondly si basa su un metodo di apprendimento basato su conversazioni reali, che ti aiuta a imparare le lingue in modo naturale e intuitivo.

Mondly si basa su un metodo di apprendimento basato su conversazioni reali, che ti aiuta a imparare le lingue in modo naturale e intuitivo. Ampia varietà di contenuti: L’app offre una vasta gamma di lezioni, conversazioni, esercizi e attività per aiutarti a migliorare la tua comprensione, pronuncia e vocabolario.

L’app offre una vasta gamma di lezioni, conversazioni, esercizi e attività per aiutarti a migliorare la tua comprensione, pronuncia e vocabolario. Tecnologia innovativa: Mondly utilizza la tecnologia di riconoscimento vocale all’avanguardia per aiutarti a perfezionare la tua pronuncia.

Mondly utilizza la tecnologia di riconoscimento vocale all’avanguardia per aiutarti a perfezionare la tua pronuncia. Apprendimento personalizzato: L’app si adatta alle tue esigenze e al tuo ritmo di apprendimento, offrendoti un’esperienza personalizzata.

L’app si adatta alle tue esigenze e al tuo ritmo di apprendimento, offrendoti un’esperienza personalizzata. Disponibile per diverse lingue: Mondly ti permette di imparare tra oltre 40 lingue diverse, con nuove lingue in continuo aggiornamento.

Ar e Kids ti aspettano

Con Mondly, l’apprendimento delle lingue diventa un’esperienza davvero unica e coinvolgente. La tecnologia di realtà aumentata di AR ti permette di trasformare il tuo ambiente in un’aula di lingue immersiva, interagendo con oggetti virtuali e personaggi per imparare parole e frasi in modo interattivo e divertente.

Kids, invece, è l’app dedicata ai più piccoli, con giochi, canzoni e attività interattive che rendono l’apprendimento di una nuova lingua un’esperienza naturale e spontanea. I bambini si divertiranno imparando nuove parole e frasi, senza nemmeno rendersene conto. Con questi servizi, tutta la famiglia può imparare una nuova lingua insieme, in modo facile, divertente ed efficace. Immergiti nel mondo di Mondly!