Mondly e la promo clamorosa: l'accesso a vita costa meno di 100 Euro

La possibilità di apprendere fino a 41 lingue e tutta la vita a disposizione per seguire le lezioni al costo di soli 99,99 Euro. È uno scherzo? No, “solo” la clamorosa promozione in atto con Mondly. Se vuoi accedere a questa offerta ti consigliamo di fare in fretta perché sarà in atto solo per oggi, dopodiché i costi torneranno ai livelli normali.

Ma cos’è Mondly? È una App pluripremiata. Non è un caso se è stata scelta in qualità di applicazione dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple con oltre 110 milioni di download. L’app combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata con il preciso obiettivo di farti parlare nuove lingue come un madrelingua.

L’esclusivo metodo Mondly ti aspetta

Mondly è un’app per l’apprendimento delle lingue che utilizza diversi approcci per rendere l’esperienza coinvolgente e interattiva. Ecco su cosa è basata

Lezioni basate su conversazioni: inizia con una conversazione di base tra due persone. Imparerai subito parole essenziali, le userai per costruire frasi ed espressioni e, alla fine del modulo, ricostruirai la conversazione con la tua voce.

Tecnologia chatbot: include un chatbot con cui puoi conversare in tempo reale. Questo ti permette di mettere in pratica le tue abilità di conversazione e ricevere feedback sulla tua pronuncia.

Realtà aumentata (AR): porta l'apprendimento ad un livello superiore, integrando la realtà aumentata nelle lezioni. Potrai interagire con oggetti virtuali e personaggi 3D per rendere l'apprendimento più divertente e coinvolgente.

Giochi e quiz: L'app include una varietà di giochi e quiz per aiutarti a memorizzare il vocabolario e la grammatica in modo divertente.

Ripetizione distanziata: Mondly utilizza la tecnica della ripetizione distanziata per aiutarti a fissare le conoscenze nel tempo. L'app ti ricorderà di rivedere le parole e le frasi che hai imparato a intervalli regolari

A tutto questo si aggiunge l’incredibile convenienza delle sue tariffe. Ti ricordiamo che l’accesso a vita costa solo 99,99 Euro: una occasione assolutamente da non perdere.

