Mondly e l'offerta di capodanno: incredibile sconto sul piano a vita

A capodanno, si sa, siamo tutti un po’ più folli, ma Mondly ha deciso di esagerare. Ha dell’incredibile, difatti, la promozione che consente l’accesso a vita alla piattaforma e a tutte e 41 le lingue a disposizione con ben il 95% di sconto

L’offerta è stata pensata per festeggiare il nuovo anno, dunque scadrà fra pochi giorni. Hai bisogno di imparare una o più lingue straniere, magari per ragioni professionali o semplicemente per la voglia di accrescere il tuo bagaglio personale? Questo è il momento giusto. Cogliere questa occasione al volo significa avere l’opportunità di apprendere un nuovo idioma in qualsiasi momento e ovunque tu sia.

Mondly e lo sconto del 95%!

L’accesso a vita alla piattaforma Mondly costa solo 89,99 Euro. Significa che la piattaforma per l’apprendimento di lingue straniere ha deciso di offrire uno sconto del ben il 95%.

L’accesso per sempre alle lezioni di 41 lingue straniere, infatti, normalmente costa 1999,99 Euro. Non c’è bisogno di soffermarsi ulteriormente su quanto sia conveniente acquistare ora il pacchetto di lingue completo.

Ti ricordiamo che Mondly offre l’abbonamento mensile e annuale per l’apprendimento di 1 sola lingua, rispettivamente, a 9,99 e 47,99 Euro.

Ma, al di là dell’aspetto economico, la piattaforma si fa preferire anche per efficacia, personalizzazione e ampia varietà di contenuti.

Efficacia: utilizza un metodo di apprendimento basato sulla ripetizione spaziata che è stato dimostrato essere efficace per l'apprendimento delle lingue.

Personalizzazione: offre un'esperienza di apprendimento personalizzata che si adatta alle esigenze e ai progressi dell'utente.

: offre un’esperienza di apprendimento personalizzata che si adatta alle esigenze e ai progressi dell’utente. Varietà: l’utente gode di una incredibile varietà di contenuti e attività per imparare una lingua, tra cui lezioni, giochi, quiz e conversazioni con madrelingua.

L’offerta di Mondly è assolutamente da non perdere. Cogli questa straordinaria opportunità e acquista il prodotto di punta della piattaforma. Qualità, vantaggi economici e semplicità di utilizzo ti aspettano.

