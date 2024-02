Mondly è per sempre: per San Valentino regala l'accesso a vita a 41 lingue

In un mondo sempre più connesso, la capacità di comunicare in più lingue può aprire porte sia personali che professionali. Mondly, pluripreniata app di apprendimento delle lingue, offre un’opportunità senza precedenti per fare il primo passo verso: per un periodo limitato, in occasione di San Valentino, potrai acquistare l’accesso a vita a tutte le 41 lingue supportate per soli 89,99 euro, con un risparmio del 96% rispetto al prezzo di listino (di 1999,99 euro).

Per te stesso o da regalare a chi ami

L’offerta Mondly è l’opportunità perfetta per coltivare la tua passione per le lingue o per regalare a una persona speciale un dono che continuerà a dare frutti per tutta la vita. L’app offre un approccio innovativo che unisce esercizi di conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata: non a caso, è stata scaricata da oltre 110 milioni di utenti.

Grazie a una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia, Mondly ti permette di apprendere le lingue più velocemente di chiunque altro. Questo perché utilizza un innovativo metodo: invece di concentrarti sulle singole parole, la piattaforma ti aiuta a imparare frasi di uso comune, affiancato da un sistema collaudato di ripetizione a intervalli.

Altri strumenti utili all’apprendimento sono la presenza di madrelingua professionisti per ottenere le migliori pronunce, un chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi in realtà aumentata, che ti offrono un’esperienza di apprendimento sempre coinvolgente e interattiva.

Trasforma il tuo San Valentino in un’esperienza (e un investimento) per la vita, con la promozione limitata Mondly. Accedi con uno sconto del 96% a tutte le risorse, le 41 lingue disponibili e i vantaggi con la garanzia di un unico pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.