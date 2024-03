Mondly: l'app perfetta per imparare il coreano con uno sconto del 96%

Se il k-drama ti entusiasma, oppure ami la musica k-pop, o semplicemente ti affascina la cultura sudcoreana, c’è un’opportunità imperdibile per imparare la lingua coreana facilmente. Questa opportunità te la offre Mondly, l’applicazione premiata come “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore Nuova App” da Apple: incredibile sconto del 96% sul piano a vita fino a 41 lingue diverse, incluso il coreano. Costo? Soltanto 89,99 euro invece del prezzo standard di 1999,99 euro.

Sconto del 96% per imparare il coreano e altre 40 lingue

Con oltre 125 milioni di download, Mondly si distingue come una app di apprendimento linguistico all’avanguardia. Utilizza metodi interattivi come conversazioni simulate, riconoscimento vocale e lezioni immersive in realtà aumentata per insegnarti a parlare una nuova lingua con la stessa naturalezza di un madrelingua.

L’app si avvale di tecnologie di punta, tecniche didattiche avanzate e principi di neuroscienza per rendere l’apprendimento del coreano (e di altre lingue) un’esperienza coinvolgente e piacevole.

Grazie all’assistenza di esperti madrelingua, Mondly ti guida verso una pronuncia precisa e un accento autentico. Offre strumenti didattici innovativi, come un chatbot dotato di riconoscimento vocale e lezioni in Realtà Aumentata, che trasformano l’apprendimento in un gioco.

L’app ti insegna anche frasi utili per la vita quotidiana, permettendoti di iniziare a conversare in tempi brevi, e utilizza un sistema di ripetizione efficace per aiutarti a memorizzare e consolidare quanto appreso.

Mondly è quindi la scelta giusta per imparare il coreano o una o più lingue. Non lasciarti sfuggire l’occasione di approfittare dello sconto del 96% e di accedere a tutte le 41 lingue disponibili sull’app PER SEMPRE.