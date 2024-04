Mondly ti regala due app: sottoscrivi il piano a vita al 95% di sconto

Mondly, l’app premiata come “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple, sta rivoluzionando il modo in cui impariamo le lingue poiché offre un’esperienza completa e coinvolgente che integra esercizi di conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Ancora per poco tempo, Mondly offre un’irripetibile promozione: uno sconto del 95% sul pacchetto completo a vita, che include l’accesso a tutte le 41 lingue disponibili e due app gratuite esclusive, ovvero Mondly AR e Mondly Kids.

Offerta esclusiva: accesso a vita + 2 app bonus

Con Mondly, imparare una nuova lingua diventa un’esperienza divertente e coinvolgente. Il suo metodo innovativo si basa su una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia, progettate per farti parlare una nuova lingua più velocemente e in modo più efficace.

Focalizzandoti sulle frasi anziché sulle singole parole, Mondly ti permette di iniziare a formare frasi e partecipare a conversazioni in pochi minuti. Collaborando con madrelingua professionisti, l’app garantisce pronunce impeccabili e accenti naturali, per un apprendimento autentico e realistico.

Con il supporto di un chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi in Realtà Aumentata, Mondly ti offre l’opportunità di esercitarti in conversazioni reali, immergendoti completamente nella lingua che stai apprendendo. Inoltre, Mondly utilizza un sistema di ripetizione unico basato su intervalli collaudati ed efficaci, che ti aiuta a memorizzare le informazioni in modo rapido e duraturo.

Un’altra caratteristica di Mondly è la possibilità di imparare dalla propria lingua madre, anziché solo dall’inglese o dall’italiano. Con 41 lingue disponibili, Mondly ti consente di scegliere la lingua di partenza che meglio si adatta alle tue esigenze, garantendo un percorso di apprendimento personalizzato ed efficace.

Per un periodo limitato, Mondly offre un’incredibile promozione: accesso a vita a tutte le 41 lingue disponibili, oltre a due app bonus esclusive – Mondly AR e Mondly Kids, dedicata ai più piccoli – il tutto scontato del 95%.