Monitor AOC da 27" Full HD in promo, Amazon lo regala con il 17%

Il tempo giusto per acquistare un nuovo monitor equivale a tutti i giorni. Basta infatti dare un’occhiata su Amazon per ritenersi soddisfatti di tutte le offerte che ci sono, tra le quali spunta sempre qualcosa di unico. Oggi ad esempio è il caso di un monitor dalle grandi prestazioni prodotto dalla celebre azienda AOC, ormai tra le leader nel settore.

Questo prodotto è in grado di mostrare grandissime opportunità, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista delle sue performance. Ricordiamo infatti che è abbastanza ampio e soprattutto ben rifinito per quel che riguarda il design.

Uno sconto del 17% oggi presente sul famoso sito e-commerce consente a tutti di acquistarlo con un corposo ribasso. Rispetto al solito infatti costa 149 €, comprende due anni di garanzia e anche la spedizione entro la prossima settimana.

Il monitor perfetto per chi non vuole spendere troppo avendo il meglio

Oltre a quello che gli utenti guardano in merito alle caratteristiche tecniche, c’è sempre l’aspetto estetico che fa la sua parte. Coloro che vogliono portare a casa il monitor di AOC, possono basarsi su un design davvero eccezionale che vede la totale assenza di bordi sul display e ottime rifiniture per quanto riguarda le linee esterne.

Passando alle specifiche tecniche, il monitor è da 27″ di ampiezza, ha una risoluzione in full HD e ben 165 Hz di frequenza di aggiornamento.

Avete quindi dato un’occhiata alle caratteristiche tecniche e certamente in molti avranno pensato di volerlo acquistare acquistare. Si tratta probabilmente del periodo più prolifico in assoluto per portare a casa questo monitor, che infatti raramente su Amazon arriva a toccare questi prezzi. La sua ampiezza e le sue prestazioni sono encomiabili, per cui pagare 149 € grazie al 17% di sconto potrebbe essere un buon affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.