Per tutti quegli utenti che cercano una soluzione comoda per giocare in ogni angolo della casa e/o incrementare la produttività quando si utilizza un laptop, la scelta migliore è quella di un monitor portatile. Oggi quello di HTNZIR da 15,6 pollici, con risoluzione FHD e frequenza d’aggiornamento di 144Hz è acquistabile su Amazon a soli 89,99 euro, spedizione compresa. Per il massimo risparmio devi applicare il coupon di 20 euro.

Questo monitor portatile FHD a 144Hz arriva con altoparlanti e super dotazione di porte

Questo monitor portatile ha un profilo sottile ed è molto leggero, quindi è facile sia da trasportare che da riporre quando non in uso. Sul retro c’è il supporto con monopiede, fondamentale per sostenere il dispositivo quando appoggiato su una superficie. E l’altoparlante è integrato!

Sembra quasi superfluo sottolinearlo, ma il suo punto di forza è certamente il pannello. Si tratta di un IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080p), frequenza d’aggiornamento di 144Hz, angolo di visione di 178°, rapporto di contrasto di 1200:1, luminosità di picco di 350 nits e tempo di risposta di 5 ms.

Come anticipato, il monitor portatile è il compagno ideale per i laptop. Consente infatti di incrementare la produttività, soprattutto nei casi in cui l’utente ha bisogno di tenere più schede/finestre aperte nello stesso momento.

In alternativa, si può utilizzare anche come schermo principale da abbinare ad una console (come PlayStation 5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch OLED): non sarà come giocare su un televisore con ampia diagonale, certo, ma si potrà contare sulla versatilità garantita dalla natura di un monitor portatile e – in questo caso – sulla sua qualità.