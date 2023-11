Monterossi: la seconda stagione è disponibile su Prime Video

La seconda stagione di Monterossi è adesso disponibile in streaming per intero su Prime Video. Composta da 5 episodi, la stagione riprende i casi di Monterossi, con lo stesso stile che ha contraddistinto le prime puntate e che ha conquistato il pubblico.

Monterossi 2 su Prime Video: appuntamento da non perdere

Se sei già un membro di Amazon Prime, hai l’opportunità esclusiva di accedere a questa nuova stagione senza costi aggiuntivi. Se non lo sei ancora, questo potrebbe essere il momento perfetto per unirti.

Con Prime Video, non solo hai accesso a una vasta libreria di spettacoli e film, ma puoi anche beneficiare di spedizioni gratuite, accesso a Prime Music e molto altro ancora. Un abbonamento Prime è il biglietto d’oro per un mondo di intrattenimento senza fine.

La seconda stagione di Monterossi promette di catapultarti in un mondo di mistero ancora più intricato. Una serie di omicidi inspiegabili, legati da un oscuro rituale, getta Milano nel caos, e piazza Selinunte diventa il crocevia di destini intrecciati. Tre giovani protagonisti, due assassini in cerca di un bersaglio a Reggio Calabria, e al centro di tutto, Carlo Monterossi, in fuga da Crazy Love e alla ricerca di giustizia.

La seconda stagione è un mix irresistibile di emozioni forti e suspence senza limiti. Con trame avvincenti, personaggi ben delineati e un intreccio di eventi che terrà incollati gli spettatori, questa serie è un must per gli amanti del genere thriller.

Se ti sei già appassionato alla storia di Monterossi, la seconda stagione è un’opportunità imperdibile per scoprire cosa riserva il destino ai suoi protagonisti. Accendi il tuo dispositivo, apri Prime Video e lasciati coinvolgere dall’incanto della seconda stagione. Il brivido dell’ignoto ti aspetta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.