Monza-Inter: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Archiviate le polemiche per il match contro il Verona, l’Inter torna in campo sul terreno del Monza per la partita serale di questo sabato di Serie A. Obiettivo naturalmente i 3 punti per mantenere la Juventus almeno a due lunghezze di distacco. Occhio però ai brianzoli, una squadra sempre imprevedibile, che proviene dal successo ottenuto sul campo del Frosinone.

La partita avrà inizio alle ore 20.45

Monza-Inter in streaming: le probabili formazioni

Per i padroni di casa del Monza, l’assenza per infortunio di Di Gregorio apre la porta a Sorrentino tra i pali. La difesa a tre vede il ritorno di Pablo Marì, affiancato da D’Ambrosio e Caldirola.

Sulle fasce, Ciurria e Pedro Pereira presidieranno i lati, con l’eventualità di una terza esclusione consecutiva per Kyriakopoulos. A centrocampo, Pessina e Gagliardini guideranno le operazioni, mentre Colpani e Valentin Carboni supporteranno l’attaccante Mota. Colombo in panchina.

Per gli ospiti, Dimarco torna in campo dall’inizio sulla corsia sinistra, mentre a destra Darmian sembra avere la meglio su Dumfries. Calhanoglu sarà il regista, affiancato da Frattesi e Mkhitaryan, con Barella pronto a entrare in campo in caso di necessità. In avanti, il duo Lautaro-Thuram, mentre Arnautovic e Sanchez inizieranno dalla panchina. In difesa, confermato Pavard nel terzetto con De Vrij (in vantaggio su Acerbi) e Bastoni. Sommer sarà il portiere.

Tutto pronto per il calcio d'inizio. Alle ore 20.45

