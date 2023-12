Monza-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Monza e Juventus si sfidano nell’anticipo del venerdì della 14esima giornata di Serie A. I bianconeri, reduci dal pareggio interno nel big match contro l’Inter, cercano la vittoria per issarsi momentaneamente in vetta alla classifica. I brianzoli, in ottimo momento di forma, cercano i 3 punti per continuare a sognare in chiave europa.

Monza-Juventus in streaming: le probabili formazioni

Il Monza si schiererà con un solido terzetto difensivo composto da Pablo Marì, D’Ambrosio e Caldirola, con Di Gregorio a presidiare la porta. A centrocampo, Gagliardini e Pessina forniranno il supporto necessario, mentre sulle fasce ci aspettiamo Ciurria e Kyriakopoulos.

In avanti, Colombo e Mota guideranno l’attacco, con Colpani a fornire un ulteriore sostegno. Gli indisponibili Vignato e Izzo non potranno essere della partita.

Passando alla Juventus, mister Allegri sembra orientato a riconsegnare le chiavi del centrocampo al ristabilito Locatelli, affiancato da McKennie e Rabiot. Sulle corsie esterne, Cambiaso e Kostic troveranno il loro posto.

In attacco, Vlahovic potrebbe essere confermato e preferito inizialmente a Kean, formando una coppia con Chiesa. In difesa, Bremer e Gatti avranno il compito di preservare l’integrità della porta difesa da Szczesny, mentre l’ultima maglia potrebbe andare al recuperato Danilo o a Rugani.

