Monza-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Alzi la mano chi a inizio campionato pensava che il Monza potesse provare ad agganciare il Napoli in classifica a stagione inoltrata. Eppure è quello che potrebbe accadere oggi se i brianzoli dovessero battere dei partenopei sempre più disastrati, travolti 3-0 dall’Atalanta in casa all’ultima giornata e lontanissimi anche dall’Europa che conta.

Un match dunque molto importante per i campioni in carica per provare a rendere meno amaro il finale di stagione. La partita si giocherà alle ore 15 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Monza-Napoli in streaming: le probabili formazioni

Per il Monza, torna Bondo dopo la squalifica, ma potrebbe accomodarsi in panchina. Out invece Pessina. Per l’attacco, Palladino valuta il tridente formato da Colpani, Maldini e Dany Mota alle spalle dell’unica punta Djuric. Questa la probabile formazione:

Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Mari, A. Carboni; Akpa-Akpro, Gagliardini; Colpani, Maldini, Dany Mota; Djuric. All. Palladino

Il Napoli campione d’Italia potrà contare su Kvaratskhelia che andrà a formare il tridente d’attacco con Politano e Osimhen. Zielinski in vantaggio su Cajuste per una maglia a centrocampo.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Calcio d’inizio fissato alle ore 15 e diretta streaming in esclusiva su DAZN.