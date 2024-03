Monza-Roma: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Sfida molto interessante quella tra Monza e Roma per l’anticipo delle 18 di oggi per la 27esima giornata di Serie A. In Brianza si affrontano infatti due squadre in ottimo stato di forma, entrambe provenienti da due successi di fila: i padroni di casa cercano il tris per sugellare il discorso salvezza, mentre i giallorossi puntano ad un nuovo successo per candidarsi per un posto Champions.

La partita avrà inizio alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Monza-Roma in streaming: le probabili formazioni

Il Monza dovrebbe schierarsi con Di Gregorio tra i pali, con una difesa guidata da Birindelli, Caldirola, Pablo Marí e A. Carboni. A centrocampo, ci sarà un ballottaggio tra Gagliardini e Bondo, mentre il tridente offensivo vedrà conferme per Valentin Carboni, Colpani e Dany Mota, che supporteranno Djuric in avanti.

La Roma si schiererà con Svilar tra i pali, protetto da Kristensen, Mancini, Ndicka e Angelino in difesa. In mezzo al campo, Pellegrini farà coppia con Paredes e Cristante. In attacco, Lukaku farà il suo ritorno come titolare, affiancato da Dybala ed El Shaarawy nel tridente offensivo.

