MotoGP, GP Malesia: orari e dove vedere Sprint Race e gara

La MotoGP 2025 torna in pista sul circuito di Sepang per il GP di Malesia. Con Marc Marquez già vincitore del Mondiale ma fuori dai giochi fino a fine stagione, gli occhi saranno puntati sulle Aprilia, in particolare sulle due ruote di Marco Bezzecchi e Raul Fernandez. Anche le Ducati di Alex Marquez e Pecco Bagnaia se la giocheranno, anche se quest’ultimo arriva da due weekend molto negativi.

Gli orari del GP di Malesia della MotoGP

Si torna oggi in pista con la Sprint Race, mentre la gara lunga del GP di Malesia andrà in scena domani. Ovviamente il fuso orario stravolgerà un po’ il programma: ecco gli orari di seguito.

Sprint Race sabato 25 ottobre, ore 9 ;

; Gara domenica 26 ottobre, ore 8.

Entrambe saranno trasmesse in diretta streaming su NOW attraverso il Pass Sport, con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini.

Ribadiamo l’offerta per vedere il GP di Malesia della MotoGP in streaming. Il Pass Sport di NOW costa 19,99€ al mese con sottoscrizione annuale (si pagano 12 mesi al prezzo di 8 con una permanenza minimo di 12 mesi). In alternativa è possibile acquistare anche solo un mese secco: in questo caso il prezzo perà è di 29,99€.

