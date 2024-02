Offerta imperdibile quella ora attiva su Amazon e indirizzata a tutti quegli utenti che vogliono uno smartphone con il giusto equilibrio in termini di prestazioni, efficienza e prezzo. A proposito del prezzo, il Motorola Moto G14 oggi è proposto a soli 149,90€ grazie allo sconto del 21% sul costo di listino, e la spedizione è inclusa.

Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il Motorola Moto G14 con display FHD+ e doppia fotocamera da 50 megapixel

Nonostante la fascia di prezzo, lo smartphone dispone di un display da 6.5 pollici con una risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 90Hz, garantendo una fluidità visiva eccellente durante la navigazione, la visione di video o il gaming. Il processore octa-core Unisoc T616, abbinato a 8GB di RAM, offre prestazioni affidabili per le attività quotidiane, pur non essendo adatto a compiti particolarmente gravosi.

Il comparto fotografico del Motorola Moto G14 è composto da una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP e un obiettivo grandangolare da 8MP. La qualità delle immagini è buona in condizioni di luce ottimale, mentre cala leggermente in situazioni di scarsa luminosità (ma non si può pretendere di più da un dispositivo che, ricordiamo, oggi costa meno di 150€). La fotocamera frontale da 16MP permette di scattare selfie di buona qualità.

La batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia eccellente e supporta la ricarica rapida TurboPower, il software è Android 13 in versione stock, che offre un’esperienza pulita e fluida, priva di bloatware.

Considerato anche il look essenziale ma rifinito e dal gusto premium, è chiaro che il Motorola Moto G14 è uno smartphone decisamente valido. Offre un design elegante, un display di ottima qualità, una buona autonomia e un software affidabile, e se non si hanno esigenze particolarmente elevate in termini di prestazioni fotografiche o di gaming, non c’è da perdere nemmeno un secondo: a 149,90€ è un affare clamoroso.

